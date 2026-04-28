Z Nemecka deportovali do vlasti ďalších 25 odsúdených Afgancov

BERLÍN/LIPSKO - Z Nemecka do Afganistanu v noci na utorok letecky deportovali 25 afganských štátnych príslušníkov odsúdených za spáchanie trestných činov vrátane vraždy, znásilnenia, ťažkého ublíženia na zdraví a drogových deliktov. Oznámila to vláda spolkovej krajiny Hesensko. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Dohoda s Talibanom
Deportácia sa uskutočnila na základe dohody medzi nemeckým ministerstvom vnútra a de facto vládou Afganistanu, ktorú tvorí radikálne hnutie Taliban. Hoci ju Nemecko neuznáva za legitímnu vládu Afganistanu, spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt spoluprácu s islamistami obhajuje a označuje ju za súčasť politiky vymedzenia „jasných hraníc“ v migrácii. Podobný model sa zvažuje aj pre deportácie do Sýrie.
Tvrdý postoj vlády
Dohoda umožňuje nemeckej vláde vykonávať pravidelné deportácie do Afganistanu bez sprostredkovateľských štátov. Deportáciu privítal aj hesenský premiér Boris Rhein. Podľa neho ukazuje, že „ochrana obyvateľstva je našou najvyššou prioritou“. „Každý, kto spácha v Nemecku závažné trestné činy, stráca právo na pobyt a musí opustiť našu krajinu,“ vyhlásil Rhein.
Opozičná strana Die Linke a ľudskoprávne organizácie lety kritizujú s argumentom, že Nemecko tým legitimizuje režim Talibanu a posiela ľudí do krajiny, kde dochádza k verejným popravám a potláčaniu ľudských práv.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel boli Afganci deportovaní z Lipska charterovým letom spoločnosti Freebird. Airbus A320 po medzipristátí v tureckom Trabzone letel priamo do Kábulu, kde boli deportovaní Afganci odovzdaní úradom. Cestovali s nimi aj príslušníci Spolkovej polície, ktorí sa rovnakým lietadlom vrátia do Nemecka.