Lesné požiare naberajú na sile: Španielsko a Francúzsko evakuujú desaťtisíce ľudí

MADRID/PARÍŽ - Španielske ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu, vrátane provincie Toledo juhozápadne od španielskeho hlavného mesta, zúria lesné požiare. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 6:35 Francúzska prefektúra departementu Gironde v noci na dnešok nariadila evakuáciu ďalších 55.000 obyvateľov z obcí v okolí Bordeaux. Dôvodom je znovu rozhorený rozsiahly lesný požiar, ktorý oblasť sužuje už od stredy, uviedla podľa agentúry AFP prefektúra. Nová evakuácia sa týka obyvateľov obcí Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios a Cestas. Predtým k večeru bolo vyzvaných na evakuáciu iba 8000 obyvateľov dvoch týchto obcí, ako uviedol server stanice France Info.
„Situácia je zložitá,“ povedal novinárom minister Fernando Grande-Marlaska. „Dnes sme o niečo pesimistickejší ako včera. Poveternostné podmienky - ako ste mohli vidieť počas celého dňa - nám vôbec nepomohli. Nadchádzajúca noc nevyzerá priaznivo; nebude to pre nás ľahká noc,“ varoval.
Úradníci v regióne Gironde na juhozápade Francúzska nariadili evakuáciu ďalších 55.000 ľudí na okraji Bordeaux. Hasiči informovali, že požiar sa opäť zhoršil a dosiahol takú intenzitu, že si vytvára vlastný vietor.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu. Minister vnútra Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov. Paríž požiadal o pomoc v súvislosti s hasením požiarov aj Európsku úniu, ktorá podľa AFP do krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.
Vo Francúzsku ďalej horí asi 30 lesných požiarov, hasičom pomáha armáda
Vo Francúzsku je naďalej asi 30 aktívnych lesných požiarov a spálených už bolo takmer 100.000 hektárov pôdy, napísal dnes večer na sieti X francúzsky premiér Sébastien Lecornu. Situácia je podľa neho naďalej vážna v juhozápadnom regióne Gironde, kde sa nachádza mesto Bordeaux. Prezident Emmanuel Macron medzitým poďakoval hasičom a prisľúbil pomoc vlády s obnovou.
Predpoveď počasia podľa Lecornua naznačuje, že nadchádzajúce hodiny "môžu byť ťažké". Vláda je ale podľa premiéra pripravená na všetky scenáre, nasadila 1400 hasičov, zaistila 3500 provizórnych lôžok pre evakuovaných, distribuuje 2,5 milióna respirátorov a ako posily vyslala aj 20 sanitiek z vojenského zdravotníctva.
Francúzske ozbrojené sily uviedli, že k dnešnému večeru bude k pomoci s hasením požiarov nasadených 1500 vojakov a že počet nasadených síl sa bude neustále prispôsobovať vývoju. Vojaci budú okrem iného pomáhať s evakuáciou a ochranou domovov. Okrem toho tiež pomáhajú s logistickou podporou a hasením plameňov zo vzduchu.
Prezident Macron poďakoval hasičom a ľuďom v prvej línii a prisľúbil, že vláda pomôže s obnovou. "V týchto hodinách, keď plamene podrobujú našu krajinu ťažkej skúške, Francúzsko ukazuje, čím skutočne je: zjednoteným národom, ktorý stojí bok po boku," napísal na sieti X. Prezident tiež poznamenal, že Francúzsko na boj s požiarmi mobilizovalo všetky civilné a vojenské zdroje, vrátane vojenského lietadla A400M. Lietadlo je vybavené rozprašovacou súpravou, ktorá dokáže vypustiť 20 ton hasiaceho prostriedku, čo zodpovedá kapacite dvoch hasičských lietadiel typu Dash.
Macron poďakoval aj ostatným členským štátom EÚ, vrátane Česka, ktoré Francúzsku poskytli pomoc. "Ďakujeme Rumunsku, Chorvátsku, Nemecku, Portugalsku, Švédsku, Švajčiarsku, Českej republike a Slovensku za ich neoceniteľnú podporu. To je Európa. V ťažkých časoch sa v nej prejavuje solidarita, ktorá ju charakterizuje," uviedol Macron. Dodal, že myslí na Španielsko, Taliansko a Grécko, ktoré tiež sužujú lesné požiare.
Kvôli požiarom vo Francúzsku a Španielsku bolo doteraz evakuovaných odhadom bezmála 270.000 ľudí, zhruba 197.000 z nich vo francúzskych departementoch Gironde a Landes. Neďaleko španielskeho mesta Valencie dnes kvôli požiaru zahynul jeden muž.