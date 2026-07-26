Nedeľa26. júl 2026, meniny má Anna, Hana, Aneta, zajtra Božena

MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť udrelo na Kyjev: Po balistickom útoku zachvátili mesto požiare

Záchranári sa pokúšajú uhasiť požiar v stredisku na triedenie pošty po zásahu ruskej leteckej bomby v Záporoží na Ukrajine
Záchranári sa pokúšajú uhasiť požiar v stredisku na triedenie pošty po zásahu ruskej leteckej bomby v Záporoží na Ukrajine (Zdroj: TASR/AP/Kateryna Klochko)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

KYJEV/MOSKVA - Rusko v noci na dnešok zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom úlomky z rakiet spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, uviedol podľa agentúry Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:00 „Putin sa pripravuje na vyslanie ďalších Rusov do vojny“ – Zelenskyj varuje pred mobilizáciou, odhaľuje čísla ukazujúce, že ruské straty prevyšujú nábor.

Rusko zaútočilo na Kyjev, v metropole vypukli požiare

Rusko v noci na dnešok zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom úlomky z rakiet spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, uviedol podľa agentúry Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Kličko uviedol, že na siedmom a ôsmom poschodí bytového domu v centrálnej štvrti ukrajinskej metropoly vypukol požiar. Neoficiálne internetové zdroje podľa Reuters ukazovali požiare v rôznych častiach mesta. Podľa svedkov bolo počuť niekoľko výbuchov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že v nasledujúcich 48 hodinách je pravdepodobné, že dôjde k novým ruským útokom. Ukrajina sa piatym rokom bráni rozsiahlej ruskej vojenskej invázii, súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by zámerne útočili na civilistov, OSN ale uvádza, že vo vojne prišlo o život vyše 16-tisíc civilistov vrátane žien a detí. Drvivú väčšinu civilných obetí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na ktoré útočí ruská armáda.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ukrajina posiela svoje drony
Ukrajina posiela svoje drony do USA: Čaká ich dôležitá skúška v Pentagone
Zahraničné
Štáty Európskej únie
Štáty Európskej únie schválili účasť Británie na pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 mld. eur
Zahraničné
Karol Nawrocki
Spor s Ukrajinou trvá: Poľský prezident vyhlásil, že symboly UPA stopnú Kyjev na ceste do EÚ
Zahraničné
Donald Tusk
Ostrý odkaz poľského premiéra: Domáce spory idú bokom, podporu Ukrajiny nič nezastaví
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Správy
Korunovačný sprievod Márie Terézie
Korunovačný sprievod Márie Terézie
Správy
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Fico ostro vracia úder opozícii a médiám: Pravda o Koalícii ochotných aj drahom benzíne!
Domáce
Osudová CHYBA v Tatrách:
Osudová CHYBA v Tatrách: Mladý muž (†21) sa pošmykol a zrútil zo 150 metrov! Zraneniam na mieste podľahol
Domáce
FOTO VIDEO Bratislava sa nachvíľu
VIDEO Bratislava sa nachvíľu vrátila v čase: Historický sprievod a korunovácia Márie Terézie!
Domáce
KRVAVÝ ÚTOK MEDVEĎA Nepomohol ani výstrel, muža hrýzol ďalej: Zasahoval vrtuľník! SVEDECTVO boja o život
KRVAVÝ ÚTOK MEDVEĎA Nepomohol ani výstrel, muža hrýzol ďalej: Zasahoval vrtuľník! SVEDECTVO boja o život
Žilina

Zahraničné

FOTO Tragédia na pochode LGBTQ+
Tragédia na pochode LGBTQ+ v Berlíne: Do davu vrazilo AUTO, 15 zranených a jeden človek zahynul!
Zahraničné
Brazílsky senátor Flavio Bolsonaro
Napätie pred voľbami: Brazília odmietla víza americkej delegácii
Zahraničné
Záchranári sa pokúšajú uhasiť
MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť udrelo na Kyjev: Po balistickom útoku zachvátili mesto požiare
Zahraničné
Chris Howarth potreboval 54
Muža dvakrát uštipol štrkáč: Boj o život! Na záchranu potreboval rekordných 54 dávok protijedu
Zahraničné

Prominenti

Odovzdávanie cien SOZA. Na
Manželka lídra Tublatanky: Prečo odmietla publicitu po boku slávneho manžela?
Domáci prominenti
Ex hviezda Markízy otvára
Ex hviezda Markízy otvára ľuďom oči: Chcete si kúpiť byt v Dubaji? Nerobte to! Toto je dôvod
Domáci prominenti
Helen Mirren
Vekom babička, ale... Táto herečka (81) schová do vačku aj o polovicu mladšie!
Osobnosti
Lucia Lapišáková na dovolenke
FOTO slovenskej herečky (52) v plavkách: Fúú, vytasila bomby!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia
Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia ich dokáže zostreliť laserom priamo počas letu! VIDEO ako dôkaz
Zaujímavosti
Vedci objavili molekulu, ktorá
Vedci objavili molekulu, ktorá môže zmeniť liečbu nespavosti: Zohráva kľúčovú úlohu pri zaspávaní
Zaujímavosti
10 rád pre zdravú
10 rád pre zdravú erekciu aj vo vyššom veku: Robte toto dnes, aby to bolo o pár rokov v poriadku
vysetrenie.sk
Chobotnica chytila potápačku za
Chobotnica chytila potápačku za ruku: VIDEO Zdalo sa, akoby ju chcela niekam zaviesť! Aj sa to stalo
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!

Šport

Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Vodné športy
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Niké liga
V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
Taliansko
Niké liga odštartovala! Trnavu zachránil vlastný gól, Trenčín a Komárno si body podelili
Niké liga odštartovala! Trnavu zachránil vlastný gól, Trenčín a Komárno si body podelili
Niké liga

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Armádne technológie
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Zariadenia
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
Návody
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Technológie

TN LIVE

FOTO: Počas dúhového pochodu v Berlíne vrazilo auto do davu, hlásia jednu obeť a zranených
FOTO: Počas dúhového pochodu v Berlíne vrazilo auto do davu, hlásia jednu obeť a zranených
Zahraničné
Jedno pivo, mesiace vybavovačiek a stovky až tisíce eur. Takto vyzerá cesta späť za vodičákom
Jedno pivo, mesiace vybavovačiek a stovky až tisíce eur. Takto vyzerá cesta späť za vodičákom
Domáce
V pozore boli aj tímy odborníkov. Na Slovensku vôbec prvýkrát rozmnožili jedného z najväčších orlov sveta
V pozore boli aj tímy odborníkov. Na Slovensku vôbec prvýkrát rozmnožili jedného z najväčších orlov sveta
Domáce
Chorvátov šokuje rastúca cena bežnej zeleniny. Stojí už takmer toľko, čo teľacina
Chorvátov šokuje rastúca cena bežnej zeleniny. Stojí už takmer toľko, čo teľacina
Zahraničné

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na mesiac som z jedálnička vyradila pečivo a lepok. Prekvapilo ma, čo sa stalo s mojou pleťou a telom
Zdravie
Na mesiac som z jedálnička vyradila pečivo a lepok. Prekvapilo ma, čo sa stalo s mojou pleťou a telom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragédia na pochode LGBTQ+
Zahraničné
Tragédia na pochode LGBTQ+ v Berlíne: Do davu vrazilo AUTO, 15 zranených a jeden človek zahynul!
Záchranári sa pokúšajú uhasiť
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť udrelo na Kyjev: Po balistickom útoku zachvátili mesto požiare
Chris Howarth potreboval 54
Zahraničné
Muža dvakrát uštipol štrkáč: Boj o život! Na záchranu potreboval rekordných 54 dávok protijedu
Škandál v známych aerolinkách:
Zahraničné
Škandál v známych aerolinkách: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo nad Ruskom! Nemalo tam čo hľadať

Ďalšie zo Zoznamu