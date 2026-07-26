MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť udrelo na Kyjev: Po balistickom útoku zachvátili mesto požiare

KYJEV/MOSKVA - Rusko v noci na dnešok zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom úlomky z rakiet spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, uviedol podľa agentúry Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Situáciu sledujeme online.
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6:00 „Putin sa pripravuje na vyslanie ďalších Rusov do vojny“ – Zelenskyj varuje pred mobilizáciou, odhaľuje čísla ukazujúce, že ruské straty prevyšujú nábor.
Rusko zaútočilo na Kyjev, v metropole vypukli požiare
Rusko v noci na dnešok zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom úlomky z rakiet spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, uviedol podľa agentúry Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Kličko uviedol, že na siedmom a ôsmom poschodí bytového domu v centrálnej štvrti ukrajinskej metropoly vypukol požiar. Neoficiálne internetové zdroje podľa Reuters ukazovali požiare v rôznych častiach mesta. Podľa svedkov bolo počuť niekoľko výbuchov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že v nasledujúcich 48 hodinách je pravdepodobné, že dôjde k novým ruským útokom. Ukrajina sa piatym rokom bráni rozsiahlej ruskej vojenskej invázii, súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by zámerne útočili na civilistov, OSN ale uvádza, že vo vojne prišlo o život vyše 16-tisíc civilistov vrátane žien a detí. Drvivú väčšinu civilných obetí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na ktoré útočí ruská armáda.