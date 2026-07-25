Plamene vyčíňali v Martine: Požiar troch áut spôsobil škodu vyše 14-tisíc eur!

Požiar áut v Martine (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
MARTIN - Nočný požiar troch osobných motorových vozidiel na Kadavého ulici v Martine spôsobil predbežne vyčíslenú škodu za 14.300 eur. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, požiar bol ohlásený v sobotu o 2.35 h.
Galéria: Nočný požiar troch áut v Martine
Pri požiari zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Martine jedným vysokotlakovým prúdom a jedným C prúdom. „Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 14.300 eur,“ spresnili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.