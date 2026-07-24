Francúzi nevládzu s požiarmi: Prezident mobilizuje armádu!

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. Informuje správa agentúry AFP.
Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux, uviedli jeho spolupracovníci. Premiér Sébastien Lecornu v súvislosti s ničivými požiarmi na juhozápade krajiny zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať touto katastrofou.
Lecornu na schôdzku prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110.000 ľudí.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v piatok večer uviedol, že plamene v tejto oblasti doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia. Nuñez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.