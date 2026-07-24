Slovenskí hasiči mieria do Francúzska: Pomôžu pri masívnom požiari neďaleko Bordeaux

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor )
BRATISLAVA - Slovenský modul leteckého hasenia vyráža do Francúzska, kde pomôže pri rozsiahlom lesnom požiari v obci Saumos neďaleko Bordeaux. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Našu posádku tvoria traja príslušníci modulu AFFF-H, dvaja piloti a dvaja technici zabezpečujúci obsluhu vrtuľníka,“ uviedli z HaZZ.
V dôsledku požiaru evakuovali na juhozápade Francúzska približne 40.000 osôb, uviedol v piatok francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez, pričom požiar označil za najväčší v rámci sezóny. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron.