Prudký nárast cien na benzínkach: Z noci na deň zdraželi palivá o 4 centy! Takto drahé neboli už dlho

BRATISLAVA - Ďalší týždeň, ďalšie zdražovanie. Pri pohľade na ceny palív na slovenských benzínkach majú Slováci čoraz hlbšie do vreciek a zatiaľ nie je jasné, kedy sa situácia upokojí. Napätie na Blízkom východe rastie, rovnako aj v ukrajinsko-ruskej vojne v oboch vojnách sa zasahujú dôležitú energetickú infraštruktúru. Ceny však nie sú priaznivé ani v okolitých štátoch.
Až o centy z noci na deň, o 8 centov za týždeň. To je suma, o koľko stúpli ceny palív od začiatku tohto týždňa. Kým nafta sa ešte začiatkom týždňa predávala za 1,649 eura za liter, dnes to už je 1,725 eura za liter. Ide tak o nárast o necelých 8 centov. V prípade benzínu je to o niečo lepšie. Kým začiatkom týždňa sa benzín predával za 1,678 eura za liter, dnes je to 1,719 eura za liter. Nárast je tak oproti nafte polovičný.
Aktuálne sa tak liter nafty predáva za 1,725 eura a liter benzínu 1,719 eura.
Prudký nárast ceny nafty
To, že ceny prudko rastú, potvrdzuje aj Štatistický úrad.
Ceny pohonných látok počas 28. týždňa opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o osem centov za liter, cena benzínu o dva centy za liter. Základné palivá sa predávali za najvyššie ceny za posledné štyri týždne a celkovo boli pohonné látky v priemere o 10 % drahšie ako vlani. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
"Za základnú naftu si motoristi priplatili 8 centov, za prémiové druhy 9 centov za liter. Ceny benzínov stúpli podpriemerne, o 2 centy za liter. Priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách palív sa v roku 2026 pohybuje na úrovni ± 2,8 centa za liter paliva. Cena benzínu sa v druhom júlovom týždni priblížili k hodnote 1,70 eura, nafta prekročila hranicu 1,60 eura za liter. Základné pohonné látky sa predávali za najvyššie ceny za posledné štyri týždne. Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,694 eura za liter (medzitýždňovo +2,1 centa) a za liter prémiových benzínov 1,847 eura (+1,8 centa). Bežná nafta stála 1,603 eura za liter (+8,1 centa) a prémiová nafta 1,791 eura za liter (+9 centov). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zostali ceny všetkých druhov sledovaných palív vyššie. Benzín 95 bol drahší o 13,2 %, prémiové benzíny o 9 %, motorová nafta o 9,6 % a prémiová nafta o 8,3 %," upozornili štatistici.
Ceny plynov sa počas 28. týždňa až na jednu výnimku výraznejšie nemenili. Viditeľne klesla cena LPG (skvapalnený ropný plyn), ktorý sa predával za 0,780 eura za liter (medzitýždňovo - 4,8 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) stál 1,885 eura za kilogram (+ 0,8 centa), CNG (stlačený zemný plyn) 1,949 eura za kilogram (+ 0,1 centa). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pokračoval rast cien plynov dvojciferným tempom. Cena plynu LNG sa zvýšila o 41,9 %, CNG o 17,5 % a LPG o 13,4 %.
Analytik: Čaká nás ďalší nárast cien
Za rastom ceny ropy stojí najmä obnovenie bojov medzi USA a Iránom, ceny pohonných látok však už nekopírujú vývoj ceny ropy tak tesne ako v minulosti. Čoraz väčší význam majú ceny rafinovaných produktov a vývoj rafinérskych marží. Vo svojich komentároch na to upozornili analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš a šéf spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton. Podľa Greguša sa rafinérske marže v posledných týždňoch dostali na najvyššie úrovne za približne štyri roky. „Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov. Rafinérie na Blízkom východe sa po predchádzajúcich výpadkoch stále nevrátili na plnú prevádzku, ázijské rafinérie naďalej fungujú v obmedzenom režime a situáciu komplikujú aj pokračujúce ukrajinské útoky na ruské rafinérie a exportnú infraštruktúru,“ vysvetlil.
Ton vyčíslil, že ruské oznámenie o zákaze vývozu nafty vytlačilo európsku rafinérsku maržu na rekordných vyše 60 dolárov (52,32 eura) za barel (159 litrov). Historické maximum 64,58 dolára dosiahol aj americký ekvivalent. Okrem marží sú pre slovenských dopravcov a motoristov podľa neho určujúce najmä európske veľkoobchodné ceny tohto paliva a kurz eura voči doláru. „Vyššia cena Brentu sa do nákladov nemusí premietnuť okamžite ani v rovnakej miere, záleží aj na stave zásob a nákupnej politike jednotlivých dodávateľov,“ dodal.
Ekonóm Finaxu Patrik Kindl odhaduje, že v najbližších týždňoch bude cena ropy ďalej rásť, avšak nie takým tempom ani na také úrovne, ako to bolo v počiatočných fázach konfliktu počas apríla a mája. „Kľúčovou kartou pre obe strany zostávajú novembrové voľby v USA (do Kongresu - pozn. TASR), pred ktorými si Donald Trump nemôže dovoliť opätovný prudký rast cien pohonných látok. Bude sa preto pravdepodobne usilovať o ukončenie konfliktu, respektíve o uvoľnenie situácie v Hormuzskom prielive,“ uviedol.
Ceny ropy naďalej rastú
Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po tom, čo USA a Irán zintenzívnili útoky v oblasti Perzského zálivu. Obnovenie bojov narušilo prepravu ropy cez Hormuzský prieliv. Teherán zároveň údajne požiadal svojich spojencov v Jemene, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri do 7.20 h SELČ dosiahla 84,93 USD (74,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 70 centov (0,83 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 78 centov (0,99 %). Ceny oboch referenčných kontraktov si za tento týždeň pripísali takmer 12 %.
A čo okolité štáty?
Ani v okolitých štátoch nie je situácia priaznivá. V Rakúsku sa uplynulý týždeň predával liter nafty v priemere za 1,84 eura a liter benzínu za 1,76 eura. V Česku predávali liter nafty za 1,52 eura a liter benzínu za 1,64 eura. U našich južných susedov boli ceny 1,64 eura za liter benzínu a 1,68 eura za liter nafty. Naopak, u našich severných susedov sa liter nafty predáva za 1,61 eura a liter benzínu za 1,60 eura.
A čo vychytené dovolenkové destinácie? Podľa stránky fuel.eu sa minulý týždeň v Chorvátsku predával liter benzínu v priemere za 1,60 eura a liter nafty za 1,66 eura. Avšak, podľa informácií Topky.sk stojí liter benzínu v Chorvátsku 1,61 eura a liter nafty 2,01 eura.
V Taliansku sú ceny ďaleko vyššie. Liter nafty tam minulý týždeň predával v priemere za 1,96 eura, benzín za 1,86 eura. V Grécku je situácia opačná - benzín je ďaleko drahší, ako nafta. Liter benzínu sa tam predáva za 1,98 eura a liter nafty za 1,85 eura.