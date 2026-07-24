Rusko zámerne útočí na civilistov: Ruský diplomat ide na koberček, Moskve naparia nové sankcie

BRUSEL/KYJEV - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v piatok oznámila, že si v reakcii na najnovšie ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev predvolá vedúceho ruského stáleho zastúpenia pri EÚ a navrhne nové sankcie zamerané na ruský vojensko-priemyselný komplex. Uviedla to na sieti X.
„Neselektívne útoky Ruska na Kyjev a ďalšie regióny spôsobujú obete medzi civilistami zámerne, nie náhodou,“ vyhlásila Kallasová. Ruské sily v piatok podnikli útok balistickými raketami na Kyjevskú oblasť, ktorý si podľa ukrajinských úradov vyžiadal najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní.
Moskva vzápätí potvrdila, že ciele zaútočila na zariadenie neďaleko Kyjeva, kde podľa nej prebiehala výstava dronov ukrajinskej a zahraničnej výroby vrátane pokročilých modelov používaných pri útokoch na civilné objekty v Rusku. Terčom ruského útoku sa stalo aj mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, kde prišlo o život päť ľudí a bolo poškodené sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky. Úder podľa Kallasovej ukazuje, že Rusko absolútne pohŕda medzinárodným právom. V mene EÚ vyjadrila Lotyšsku plnú podporu.
„Ako reakciu na dnešné útoky si predvoláme ruského zástupcu v EÚ a ja navrhnem zaradenie ďalších subjektov, ktoré patria do ruského vojensko-priemyselného komplexu, na zoznam sankcií,“ uviedla Kallasová. Solidaritu Lotyšsku a Ukrajine a sústrasť rodinám obetí najnovších ruských útokov vyslovila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Rusko podľa nej ignoruje diplomaciu, prehráva vojnu, ktorú samo vyvolalo, a v snahe „zlomiť ukrajinského ducha“ sa čoraz častejšie zameriava na civilistov.