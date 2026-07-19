MIMORIADNY ONLINE Kyjev pod NAJMASÍVNEJŠÍM útokom od začiatku invázie! Rusko vyslalo desiatky rakiet a dronov

KYJEV - Ukrajinské hlavné mesto Kyjev bolo v noci na nedeľu cieľom rozsiahleho útoku, pri ktorom ruská armáda použila balistické strely. V centre metropoly bolo počuť desiatky výbuchov, sčasti spôsobených raketami protivzdušnej obrany. Informovali o tom reportéri agentúr DPA a AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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9:44 Po útoku ukrajinských dronov vypukli v noci na nedeľu požiare vo viacerých ropných zariadeniach v Stavropolskej oblasti na juhu európskej časti Ruska. Útok si podľa miestnych úradov nevyžiadal obete. S odvolaním sa na ruské úrady o tom informoval francúzsky denník Le Monde.
9:17 Rusko v noci na dnes pri útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku plnohodnotnej invázie vo februári 2022. Uviedol to na sieti X ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha, podľa ktorého Rusko vyslalo zhruba štyri desiatky balistických striel. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Ďalších 23 rakiet spolu s desiatimi bezpilotnými lietadlami zasiahlo 20 rôznych miest v krajine. Letectvo tiež zostrelilo 108 zo 125 ruských dronov. Hlavným cieľom útoku bola podľa armády ukrajinská metropola, napísala agentúra Reuters.
8:27 Najmenej jednu obeť a 13 zranených si v noci na nedeľu vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev. Jednu obeť po útoku ruského dronu hlásia aj zo stredoukrajinského mesta Dnipro. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v nedeľu informovala agentúra AFP. Útok sa začal o 01:30 h miestneho času, trval niekoľko hodín a zasiahol šesť štvrtí hlavného mesta. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra. Stanica metra je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare.
Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ukrajinská armáda navyše momentálne čelí nedostatku rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú jej najúčinnejším prostriedkom na zachytávanie ruských balistických striel. K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej osem ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo svojom príspevku na sociálnych sieťach potvrdil, že Ukrajina zaútočila na dve významné logistické zariadenia v Moskovskej a Tambovskej oblasti, ktoré podľa neho slúžili na prepravu komponentov podliehajúcich sankciám určených na výrobu dronov a navigačných systémov. Na ruskej strane ukrajinský útok v noci na nedeľu zabil jednu osobu v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza blízko frontovej línie, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn.
7:02 Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestovala do Moskvy na rozhovory so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom, oznámili v nedeľu štátne médiá v Pchjongjangu. Upozornila na to agentúra AP. Čche a jej delegácia odcestovali z Pchjongjangu do Ruska na palube „jej osobného lietadla“ 18. júla, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu ohlásilo návštevu vyslankyne Severnej Kórey (KĽDR), ktorá je spojencom Moskvy a podporovateľom jej vojny proti Ukrajine.
Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu v roku 2024 podpísali obrannú dohodu. KĽDR poslala rakety, muníciu a tisíce vojakov na pomoc Rusku na Ukrajine a podľa analytikov Moskva poskytuje diplomaticky izolovanej ázijskej krajine výmenou finančnú pomoc, vojenskú technológiu, potraviny a energetickú podporu. V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil pomoc Rusku pri víťazstve v „posvätnej“ vojne.
Ruský minister obrany Andrej Belousov a viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia viedli v apríli v Severnej Kórei rozhovory o posilnení vojenských vzťahov. Belousov povedal, že Moskva je pripravená podpísať plán spolupráce na obdobie rokov 2027-31. Južná Kórea a Európska únia partnerstvo medzi týmito dvoma krajinami kritizovali. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že spolupráca s Ruskom je zvrchovaným právom KĽDR.
6:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu stretol s odvolaným ministrom obrany Mychajlom Fedorovom a najvyšším veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským. V príspevku na sieti X zdôraznil, že budú vypracované rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti armády. Podľa informácií britského denníka Financial Times (FT) prezident zvažuje odvolanie Syrského z funkcie.
„Včera aj dnes prebehlo množstvo konzultácií. Samozrejme, počúvam, čo ľudia hovoria. Dnes som sa dlho rozprával s Mychajlom Fedorovom. Dnes som sa rozprával aj s Oleksandrom Syrským. Rozhodnutia týkajúce sa armády budú vypracované,“ napísal Zelenskyj. Fedorov po stretnutí potvrdil, že dialóg pokračuje. „Zmeny určite prídu. Z mojej strany vám ďakujem za nádej. Takúto zodpovednosť som nepociťoval ani vo vládnych funkciách. Ďakujem veteránom a vojakom za to, že bránia bojisko a zachovávajú česť. Prebieha dialóg. Verím, že sa to všetko vyrieši,“ napísal bývalý minister obrany.
V Kyjeve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradili do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klymenko. Podľa FT Zelenskyj po vypuknutí protestov začal zvažovať odvolanie Syrského, ak sa nájde vhodný nástupca. Prezident je podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa ochotný tento krok podniknúť, ak nájde veliteľa, ktorý by zabezpečil hladký prechod právomocí a zároveň udržal obranné línie.
V súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami na ministerstve obrany Zelenskyj priznal, že Fedorov a Syrskyj nedokázali efektívne spolupracovať a že problémy na bojisku, vo vojenských brigádach a s mobilizáciou zostávajú nevyriešené. Fedorov tvrdí, že vo funkcii musel skončiť, pretože Syrskyj predložil prezidentovi „ultimátum“ na jeho odolanie.
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala vojna viesť. Minister obrany považoval drony a automatizáciu za budúcnosť vojenstva, zatiaľ čo generál naďalej uprednostňoval tradičný prístup zameraný na útočnú pechotu a delostrelectvo. Zelenskyj tento týždeň novinárom povedal, že vzťahy medzi Fedorovom a Syrským sa natoľko zhoršili, že spolu nekomunikovali a dialóg viedli iba prostredníctvom prezidenta.
6:00 V dôsledku ruských raketových útokov zahynuli v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa najmenej dvaja ľudia. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, oznámil v sobotu večer šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Informovala o tom agentúra DPA. Jedna raketa zasiahla areál zábavného parku, kde boli poškodené rybárske domčeky, pod ktorých troskami by sa mohli nachádzať ďalšie obete, uviedol Kiper na platforme Telegram. Škody pri tomto útoku podľa neho vznikli na šiestich vozidlách.
Ďalších zranených si vyžiadal útok na inú bližšie nešpecifikovanú lokalitu v oblasti, ktorý poškodil aj obytný dom a dve autá, dodal Kiper. Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení informovalo o nových útokoch na "prístavy Ukrajiny". V prístavoch Pivdennyj a Odesa podľa neho drony cielili na najmenej tri nákladné lode, ktoré prepravovali tovar pre ukrajinské ozbrojené sily. V Pivdennom boli cieľom útokov "presnou muníciou" aj nádrže s pohonnými hmotami, uviedol rezort v Moskve.
V Kyjeve hlásili škody a požiare pri ruskom raketovom útoku
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o útokoch a škodách v najmenej štyroch mestských častiach s tým, že došlo aj k požiarom. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli na ciele v hlavnom meste a okolí odpálené viac ako dve desiatky balistických rakiet.
Ukrajinská armáda krátko predtým varovala, že na Kyjev smerujú balistické strely. Kyjevské úrady následne hlásili zasiahnutie bytového domu, nákupného centra či požiar domu v rôznych častiach mesta. Rusko útočí dronmi a raketami na ukrajinskú metropolu a ďalšie mestá takmer denne, odkedy vo februári 2022 spustilo inváziu v susednej krajine.
Najnovšie údery prišli po tom, ako Ukrajina v sobotu útočila dronmi s výbušninami na sklady elektronického obchodu v Moskovskej a Tambovskej oblasti, kde podľa miestnych úradov zahynulo osem ľudí a vznikli veľké požiare. Na Ukrajine si ruské útoky podľa tamojších predstaviteľov v sobotu vyžiadali v oblastiach na juhovýchode päť životov a ďalších takmer 20 zranených.