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Peklo vo Francúzsku zničilo tisíce hektárov: Macron aktivoval Európsku úniu! Zasiahne aj Slovensko

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
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ČTK

PARÍŽ - Proti rozsiahlym požiarom budú zasahovať vo Francúzsku tiež vrtuľníky z Česka a Slovenska, oznámil dnes v noci francúzsky prezident Emmanuel Macron. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej obrany v EÚ, vďaka ktorému budú v krajine nasadené aj ďalšie štyri hasiace lietadlá z Chorvátska a Portugalska. Macron poďakoval únijným partnerom za solidaritu.

Najhoršia situácia ohľadom požiarov panuje v Novej Akvitánii v departemente Gironde na západe Francúzska. Podľa posledných údajov zo štvrtkového večera požiare v Gironde zničili 4800 hektárov územia a prinútili k evakuácii na 20.000 ľudí. Zasahovalo tam na 800 hasičov. Ďalšie dva veľké požiare sú potom v departementoch Les Landes na západe krajiny a Var na juhu Francúzska. Aj tam bolo potrebné evakuovať tisícky ľudí.

Francúzsko sa rozhodlo aktivovať mechanizmus civilnej obrany EÚ, vďaka ktorej dostane od ďalších členských krajín pomoc. ,,Môžeme počítať s rýchlou posilou dvoch chorvátskych lietadiel Canadair, dvoch portugalských lietadiel Air Tractor a tiež dvoch ťažkých českých a slovenských vrtuľníkov Black Hawk," uviedol Macron. Partnerom poďakoval za solidaritu, ktorú Macron označil za ,,konkrétnu, rýchlu a operačnú".

Podľa francúzskych médií sa očakáva, že vrtuľníky z ČR a Slovenska budú nasadené práve v departemente Gironde. Konkrétne miesta nasadenia ale Macron nespomenul. Dva české vrtuľníky boli vo Francúzsku nasadené proti požiarom už pred niekoľkými týždňami. Do ČR sa vrátili v pondelok.

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