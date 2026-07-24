Legendárna ŠKODA končí, okrídlený šíp bude tiež minulosťou: POZNÁME dátum predstavenia NOVÉHO loga!

PLZEŇ/MLADÁ BOLESLAV – Známy český výrobca automobil, ktorý patrí pod koncern Volkswagen Group prejde veľkými zmenami. Známe dlhoročné logo prejde radikálnou zmenou, ktorý predstaví automobilka už čoskoro. V Česku a na Slovensku tak bude posledná možnosť kúpy vozidla s typickým zeleným šípom.
Jedna z najznámejších európskych automobilke, ktorej vozidlá sa premávajú v súčasnosti už po celom svete, prejde plánovanými zmenami. Škoda Group prejde na novú firemnú identitu. Meno a logo má firma predstaviť najneskôr do konca júna 2029.
"Spravíme tak už v septembri 2028 na berlínskom veľtrhu InnoTrans, čo je najväčšia svetová prehliadka dopravnej techniky," povedal pre ČT24 hovorca Škody Group Jan Švehla.
Podľa dostupných informácií končí strojárňam v Plzni za tri roky licencia na značku Škoda aj na logo s okrídleným šípom. To už predtým predali automobilke Škoda Auto zo skupiny Volkswagen Group.
Dohoda o predaji práv k značke oznámila PPF už v júni 2022.
Skončia tak spory a problémy častého zamieňania plzenských strojární a výrobcu osobných vozidiel v Mladej Boleslavy. Skupina PPF prevzala plzenské strojárne v roku 2018.
Škoda si vybrala Dynamo Design
Škoda Group si vybrala českú strategickú brandingovú agentúru Dynamo design, ktorá ju prevedie vytvorením novej korporátnej identity. Nadväzuje na takmer 170 rokov priemyselné tradície siahajúce k Škodovým závodom. Zmena loga preto predstavuje jeden z najvýznamnejších okamihov v novodobej histórii s presahom do strojárskeho bohatstva Česka.
"Jej cieľom nie je opustiť vlastný odkaz, ale vytvoriť novú korporátnu identitu, ktorá bude dôstojným pokračovaním tejto tradície a podporí ďalší medzinárodný rozvoj," uvádza škoda Group na svojom webe.
Súčasťou projektu bude aj úzka spolupráca so špecializovanou namingovou agentúrou Name & Fame, ktorá povedie proces hľadania nového názvu.