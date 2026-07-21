Ranný šok v Žiari nad Hronom: Obyvateľovi skrížil cestu medveď, mesto varuje ľudí

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ŽIAR NAD HRONOM - Na Šibeničnom vrchu v Žiari nad Hronom bol v utorok v skorých ranných hodinách zaznamenaný pohyb medveďa. Upozornila na to žiarska samospráva a zároveň obyvateľov vyzvala, aby v tejto lokalite zvýšili opatrnosť.
O výskyte medveďa v lokalite ju prostredníctvom správy informoval miestny obyvateľ, ktorému v utorok medzi 6.05 a 6.10 h medveď skrížil cestu pri hornej vodárni na asfaltovej ceste. Zviera podľa jeho slov vybehlo z kríkov smerom od kríža a následne pokračovalo hlbšie do lesa.
Samospráva tiež zverejnila mapu miesta, kde k stretnutiu došlo. Zároveň vyzvala obyvateľov aj turistov, aby v lokalite zvýšili opatrnosť, pohybovali sa obozretne a vyhýbali sa najmä hustým porastom a odľahlým miestam.