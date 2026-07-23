Rusi dostali v Angole TVRDÉ tresty: Súd ich poslal za terorizmus a špionáž do väzenia

LUANDA - Súd v africkej Angole poslal dvoch Rusov do väzenia na osem a 11 rokov za terorizmus a špionáž. Podľa prokurátorov zohrali kľúčovú úlohu pri organizovaní minuloročných protivládnych protestov, ktoré prerástli do nepokojov a rabovania. Informuje o tom agentúra AFP.
Demonštrácie koncom júla 2025 vyvolal štrajk taxikárov na protest proti zvyšovaniu cien pohonných hmôt vládou. Nasledovali jedny z najhorších násilností v krajine za posledných niekoľko rokov, ktoré si vyžiadali podľa vládnych údajov 22 obetí. Polícia v tom čase informovala o 30 mŕtvych, 200 zranených a 1200 zadržaných. Prokurátori obvinili dvoch ruských občanov z plánovania činností zameraných na destabilizáciu Angoly prostredníctvom „prípravy štátneho prevratu“ a pokusu o „prevzatie kontroly nad národným hospodárskym majetkom“.
Dvojica sa údajne sa stretávala s politikmi vládneho Hnutia za ľudové oslobodenie Angoly (MPLA) aj predstaviteľmi opozície a mala v úmysle poskytnúť finančnú podporu opozičnému Národnému zväzu za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA) pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Obžalovaní akékoľvek obvinenia z väzieb na teroristické organizácie odmietli a uviedli, že sa v Angole zdržiavali kvôli kultúre a obchodu. Zadržali ich minulý rok v auguste. Ruské veľvyslanectvo na žiadosť o vyjadrenie pre AFP bezprostredne nereagovalo.
Odsúdení Rusi boli podľa obžaloby napojení na organizáciu Africa Politology. Tú angolské úrady označujú za „temnú ruskú sieť, v ktorej pôsobia konzultanti, ľudia ovplyvňujúci verejnú mienku, lobisti a právnici, ako aj odborníci na jednotlivé krajiny, ktorí poskytujú politické poradenstvo v záujme ruského vplyvu“. Africa Politology podľa stanice BBC vzišla z niekdajšej polovojenskej Wagnerovej skupiny. V prípade okrem Rusov odsúdili aj angolského športového novinára, ktorý dostal dvojročný podmienečný trest odňatia slobody. Naopak, súd oslobodil generálneho tajomníka mládežníckej organizácie UNITA. Obaja boli obvinení z účasti na vplyvovej operácii spojenej s Ruskom.