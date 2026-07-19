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Chcel podpáliť celý les: V Paríži zadržali mladíka, ktorý zakladal oheň v Boulonskom lese

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PARÍŽ - Polícia v Paríži zadržala 23-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil založiť požiar v jednom z najväčších parkov francúzskej metropoly – Boulonskom lese (Bois de Boulogne). K incidentu došlo len niekoľko dní po ničivom požiari, ktorý spustošil časť chráneného lesa pri meste Fontainebleau v metropolitnej oblasti Paríža.

Ako v noci na nedeľu s odvolaním sa na políciu a justičné orgány informovala agentúra AFP, požiar nahlásili v piatok okolo 23:00 h v lese rozprestierajúcom sa v 16. parížskom obvode. Privolaní policajti na mieste zistili, že požiar vznikol v hromade krovia a rozšíril sa na kmeň stromu. Požiar uhasili pomocou hasiacich prístrojov skôr, ako sa stihol rozšíriť. Zhorela len vegetácia na ploche približne jedného štvorcového metra.

Predpokladaný podpaľač sa v čase zásahu nachádzal v blízkosti miesta činu. Policajti ho okamžite zadržali. Počas výsluchu muž priznal, že chcel „podpáliť celý les“. Jeho motív však úrady naďalej preverujú. Prokuratúra v sobotu oznámila, že jeho zadržanie bolo predĺžené.

Na mieste zasahovali experti

Podľa parížskej prokuratúry na miesto vyslali expertov z centrálneho laboratória policajného prezídia, ktorí vykonali technické obhliadky. Ich cieľom je presne zdokumentovať rozsah zasiahnutej oblasti, analyzovať zhorené materiály a spôsob založenia požiaru. Vyšetrovanie vedie policajný komisariát v 16. parížskom obvode. K incidentu v Boulonskom lese došlo v čase, keď sa odstraňujú následky rozsiahleho lesného požiaru v lese pri Fontainebleau juhovýchodne od Paríža, ktorý zničil približne 2200 hektárov porastu.

Začiatkom tohto týždňa úrady obvinili dvoch 18-ročných mužov vrátane dobrovoľného hasiča, ktorých podozrievajú z úmyselného založenia požiarov na dvoch ďalších miestach v tej istej oblasti. Obaja zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Obvinenia vzniesli aj voči dvom pracovníkom stavebnej spoločnosti, ktorí podľa vyšetrovateľov neúmyselne spôsobili prvý požiar v lese Fontainebleau. Súd ich ponechal na slobode pod justičným dohľadom. Vo Francúzsku od začiatku roka zhorelo viac ako 32.000 hektárov územia, čo už presiahlo celkovú rozlohu zasiahnutú požiarmi počas celej sezóny lesných požiarov v roku 2025.

Viac o téme: ZadržaniePodpáleniePolícia ParížBoulonský les
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