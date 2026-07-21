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Studenková v Marbelle odhodila zábrany: Koncert Johna Legenda a AHA, s kým to roztočila pri drinku!

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(Zdroj: Štúdio L+S)
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ŠPANIELSKO - Zdena Studenková si leto v španielskej Marbelle užíva plnými dúškami! Herečka ukázala, že na dobrú hudbu ju rozhodne netreba dvakrát nahovárať. Ešte predtým, ako sa rozozvučali tóny svetovej hviezdy Johna Legenda, si totiž dopriala vlastnú malú tanečnú šou.

Herečka si spolu s partnerom Braňom Kostkom a modelingovým expertom Sašom Jánym vyrazila na večer plný hudby v rámci festivalu Starlite Marbella. Ešte predtým, ako sa na pódiu objavila svetová hviezda John Legend, si trojica užívala atmosféru v jednom z podnikov priamo pri areáli koncertu. 


A keď z reproduktorov zaznel Robbie Williams, Zdena neváhala ani sekundu. Do rytmu sa pustila s úsmevom a predviedla aj svoj povestný šarm – nechýbal ani efektný vejárový tanec. Spoločnosť jej robil práve Saša Jány, s ktorým si tanečné chvíle očividne poriadne užili. Zábery ukazujú, že nálada pred koncertom bola viac než výborná. Zdena si spolu s priateľmi vychutnávala hudbu, smiech a chvíle pred veľkým hudobným zážitkom.

Neskôr už prišiel hlavný bod večera – koncert Johna Legenda, ktorý v pondelok 20. júla vystúpil v rámci festivalu Starlite Marbella v Auditorio Marbella. Medzi divákmi nechýbali ani Studenková s Kostkom, ktorí si tak dopriali večer plný svetovej hudby. Zdá sa, že dovolenka v Španielsku sa pre známu herečku nesie v znamení dobrej nálady, tanca a zážitkov. A ako ukázala pred koncertom, keď hrá správna hudba, vie to roztočiť aj ona.

Studenková v Marbelle odhodila zábrany: Koncert Johna Legenda a AHA, s kým to roztočila pri drinku! (Zdroj: Instagram)

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