Tŕnistá cesta k sláve krásavca zo Sexu v meste: Pol roka hladovania, prežil na ukradnutých bagetách

LOS ANGELES – Dnes ho celý svet pozná ako neodolateľného Smitha Jerroda zo seriálu Sex v meste. Len málokto však tušil, akú krutú cestu musel Jason Lewis absolvovať, kým sa dostal do Hollywoodu. Herec v podcaste svojej bývalej kolegyne Kristin Davis otvorene priznal, že počas začiatkov v Európe doslova hladoval a neraz nemal ani kde spať.
Jason Lewis sa ako 21-ročný rozhodol odísť do Paríža, aby prerazil vo svete modelingu. Namiesto rozprávkového života ho však čakala tvrdá realita. „Istý čas som hladoval,“ priznal bez okolkov. Peniaze boli takou vzácnosťou, že si často nemohol dovoliť ani obyčajné jedlo. Keď už nemal z čoho žiť, hľadal spôsob, ako zahnať hlad. Prezradil, že si občas zobral bagetu z pekárne a potom si v pouličných kaviarňach nabral horčicu, ktorou si ju natrel. Práve chlieb s horčicou tvoril veľkú časť jeho jedálnička.
Neskôr prišlo obdobie, keď si mohol dovoliť len jednu uhorku a kúsok syra. „Šesť mesiacov som prakticky hladoval,“ zaspomínal si, hoci s humorom dodal, že aspoň bolo jednoduché zostať štíhly. Ani strechu nad hlavou nemal istú. Budúca televízna hviezda priznáva, že celé mesiace prespával na podlahách u známych a netušil, či sa mu vôbec niekedy podarí uspieť. Zlom nastal až približne po roku a pol, keď sa začali objavovať lepšie platené modelingové zákazky a jeho finančná situácia sa konečne zlepšila. Osud sa napokon otočil tým správnym smerom.
V roku 2003 získal úlohu Smitha Jerroda, charizmatického priateľa Samanthy Jonesovej, ktorú stvárnila Kim Cattrall. Práve táto postava z neho urobila medzinárodne známu tvár a otvorila mu dvere do Hollywoodu. Objavil sa aj v oboch celovečerných filmoch Sex v meste a jeho postava patrila medzi najobľúbenejšie v celej sérii. S bývalou kolegyňou Kristin Davis si zaspomínal aj na úsmevnejšie príhody z natáčania:
Dnes sa na obdobie plné hladu pozerá s nadhľadom. Jeho príbeh je dôkazom, že za úspechom, obdivom fanúšikov a červenými kobercami sa niekedy skrývajú roky odriekania, neistoty a boj o každé sústo.
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