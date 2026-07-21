Zázrak v pôrodnici: Narodili sa extrémne vzácne jednovaječné štvorčatá

BRISBANE - V Austrálii sa narodili vzácne jednovaječné štvorčatá. Dievčatá priviedla na svet pri cisárskom reze 34-ročná Jenitar Na'amoanaová v pôrodnici v Brisbane, informuje spravodajský server britskej vysielacej spoločnosti BBC.
Austrálčanka porodila prirodzene počaté identické štvorčatá po tehotenstve, ktoré kráľovská nemocnica v Brisbane označila za extrémne rizikové. Štyri dievčatá sa narodili cisárskym rezom po 28 týždňoch a štyroch dňoch tehotenstva 14. júla. Nemocnica uviedla, že matka a jej manžel Jortham už štyri deti mali a boli "nesmierne prekvapení", keď im bolo povedané, že očakávajú štvorčatá.
Doktorka Alexa Bendallová, ktorá sa o matku starala od začiatku tehotenstva, povedala, že identické štvorčatá sa vyskytujú zhruba "u jedného z každých 15 miliónov tehotenstiev" a zdieľať rovnakú placentu je "neslýchané". Gynekologička dodala, že takéto tehotenstvo je veľmi rizikové, a nemocnica Na'amoanaovú prijala v 25. týždni tehotenstva, aby mohla byť sledovaná. "Vždy sme hovorili, že ak sa nám ju podarí priviesť do 28. týždňa, podarí sa nám to," povedala Bendallová. "Takže skutočnosť, že sa nám narodili štyri krásne a zdravé deti v 28. týždni a štyroch dňoch, je neuveriteľná, a sme veľmi radi, že toho môžeme byť súčasťou," uzavrela lekárka.