Slovensko má ďalšieho boháča: V lotérii padol JACKPOT! Šťastlivec si odnesie peknú sumu

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BRATISLAVA - Usmialo sa na neho šťastie. Šťastlivec vyhral v začiatok týždňa v číselnej lotérii "Všetko alebo nič" ďalšiu hlavnú výhru.
"Šťastný hráč trafil všetky vyžrebované čísla a získal tak výhru v prvom poradí vo výške 100 000," uviedol Tipos. "Šťastnému hráčovi gratulujeme," dodali.
Všetko alebo nič je nová denná číselná lotéria, v ktorej tipuješ 11 čísel z 22. Jej zaujímavosťou je, že hlavnú výhru získaš nielen vtedy, ak uhádneš všetky čísla, ale aj vtedy, ak neuhádneš vôbec nič. Žrebuje sa každý deň o 18.00.
Pravdepodobnosť výhry je podľa Tiposu 1 : 352 716.