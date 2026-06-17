EÚ pritvrdzuje voči nelegálnej migrácii: Poslanci schválili detenčné centrá aj povinný odchod

ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili nové pravidlá Európskej únie, ktoré majú zjednodušiť návrat občanov tretích krajín zdržiavajúcich sa v EÚ nelegálne. Návrh, na ktorom sa začiatkom tohto mesiaca predbežne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov zastúpených v Rade EÚ, počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so zriadením takzvaných návratových centier mimo územia Únie.
Za návratové nariadenie, ktoré dopĺňa migračný a azylový pakt, hlasovalo 418 zo 666 prítomných europoslancov. Proti bolo 218 poslancov a 30 sa hlasovania zdržalo.
Rozhodnutie o návrate bude znamenať povinnosť odísť
Podľa nariadenia bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť členský štát EÚ.
Úrady majú zároveň získať širšie právomoci pri príprave návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov. Táto lehota by sa mohla ďalej predĺžiť.
Migrantov by mohli presúvať do centier mimo EÚ
Súčasťou schváleného návrhu je aj možnosť prevážať migrantov do takzvaných návratových centier v tretích krajinách, pokiaľ už úrady vydali rozhodnutie o ich návrate.
Tieto zariadenia by sa nachádzali v krajinách, s ktorými by členské štáty EÚ uzavreli príslušné dohody. Výnimku by tvorili maloletí bez sprievodu.
Únia chce zvýšiť počet uskutočnených návratov
Európska komisia predložila návrh nových pravidiel v marci tohto roka ako súčasť snahy o sprísnenie migračnej politiky EÚ.
Cieľom je zvýšiť počet skutočne uskutočnených návratov ľudí, ktorí nezískali právo na pobyt v Únii. EÚ chce zároveň obmedziť ich pohyb medzi jednotlivými členskými štátmi.
Schválený text musí ešte formálne potvrdiť Rada EÚ. Nariadenie začne platiť po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.