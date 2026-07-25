Rusi sa zabávajú: VIDEO Bláznivá súťaž! Pijú malinovku z WC misy, láka ich odmena

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Rusi sa zabavili pri bizarnej súťaži.
Rusi sa zabavili pri bizarnej súťaži. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

STAVROPOL - Súťažiaci v ruskom meste Stavropol šokovali bizarnou disciplínou. V boji o odmenu 100-tisíc rubľov, v prepočte približne 1 100 eur, pili limonádu z toaletných mís. Zábery zo súťaže sa okamžite rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali vlnu pobúrenia aj posmešných reakcií.

Víťaz si odniesol odmenu približne 1 100 eur. Zábery zo súťaže okamžite zaplavili sociálne siete a vyvolali pobúrenie aj vlnu posmešných reakcií.

V ruskom meste Stavropol sa odohrala súťaž, ktorá mnohých používateľov internetu poriadne zaskočila. Účastníci v nej pili limonádu z toaletných mís, pričom hlavným lákadlom bola finančná odmena. O bizarnom podujatí informoval nemecký denník Focus s odvolaním sa na zábery zverejnené na sociálnych sieťach.

Súťažili o vysokú finančnú odmenu

Na videách je vidieť niekoľkých súťažiacich, ktorí sa bez väčšieho zaváhania skláňajú nad toaletnými misami naplnenými sýteným nápojom a snažia sa ho vypiť čo najrýchlejšie. Víťaz si podľa organizátorov odniesol odmenu 100-tisíc rubľov, čo v prepočte predstavuje približne 1 100 eur.

Nie je pritom jasné, či boli použité úplne nové, nepoužívané toaletné misy alebo išlo len o súčasť bizarného vystúpenia. Organizátori sa k tomu bližšie nevyjadrili.

Video vyvolalo búrlivé reakcie

Zábery sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach, kde vyvolali stovky komentárov. Kým niektorí používatelia označili súťaž za nechutnú a nepochopiteľnú, ďalší ju brali ako extrémny spôsob, ako pritiahnuť pozornosť na internete.

Podobné bizarné výzvy sa v posledných rokoch objavujú na sociálnych sieťach čoraz častejšie. Organizátori sa nimi snažia zaujať publikum a prilákať sledovateľov, no odborníci opakovane upozorňujú, že niektoré z nich môžu predstavovať zdravotné riziko alebo motivovať ľudí k nebezpečnému správaniu.

Viac o téme: ToaletyOdmena Súťaž MalinovkaRuskoWc misa
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