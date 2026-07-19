Únik radiácie v jadrovej elektrárni: Pracovníci boli vystavení dávke žiarenia, hlásia tri incidenty!

JOHANNESBURG - Počas údržby v jadrovej elektrárni Koeberg v Juhoafrickej republike (JAR) bolo niekoľko jej pracovníkov vystavených žiareniu. Dávka, ktorú prijali, bola nižšia ako v prípade bežného röntgenu zubov a rádioaktívny materiál sa do okolitého prostredia neuvoľnil. V nedeľu to oznámil minister energetiky Kgosientsho Ramokgopa, informuje správa agentúry DPA.
K žiareniu došlo v uplynulých týždňoch pri troch incidentoch - 30. júna, 2. a 7. júla - v jadrovej elektrárni približne 30 kilometrov severne od Kapského Mesta. Príčinou úniku bola podľa ministra dočasná porucha dodávky elektrickej energie, ktorá narušila prevádzku ventilačných systémov. Vedúci oddelenia jadrovej bezpečnosti v JAR Velaphi Ntuli uviedol, že incidenty nespĺňali kritériá, podľa ktorých by sa museli hlásiť ako udalosti jadrovej bezpečnosti. Minister Ramokgopa novinárom povedal, že pre obce v okolí elektrárne nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
Vláda JAR podľa DPA trvá na tom, že jadrová energia bude aj naďalej kľúčovou súčasťou budúceho energetického mixu krajiny. Jadrová elektráreň Koeberg je v súčasnosti jediným funkčným zariadením svojho druhu v celej Afrike. Prevádzkuje ju štátna spoločnosť Eskom. Juhoafrická republika plánuje do roku 2039 zvýšiť kapacitu výroby jadrovej energie o 5,2 gigawattov, a to napriek obávam verejnosti. Krajina sa v posledných rokoch potýka s vážnym nedostatkom elektrickej energie, ktorej výroba je naďalej vo veľkej miere závislá od uhlia, a tiež sporadickými výpadkami prúdu. Vláda preto považuje jadrovú energiu za dôležitú zložku vytvárania spoľahlivejších dodávok elektriny.