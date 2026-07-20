Zabudla sa prezliecť? Známa herečka vyšla do klubu v nočnej košeli a župančeku!

MALIBU - Keď sa objavila v Nobu v Malibu, pohľady sa okamžite upriamili na ňu. Zabudla sa známa herečka prezliecť?
Herečka a modelka Gia Skova sa objavila v prestížnom klube Nobu v kalifornskom Malibu, kde si spolu s priateľmi nenechala ujsť finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Luxusný podnik, ktorý pravidelne navštevujú svetové celebrity, sa počas športového sviatku zaplnil známymi tvárami zo sveta šoubiznisu.
Skova si atmosféru zápasu evidentne užívala, no oveľa viac než pútal pozornosť jej netradične zvolený outfit. Dorazila totiž v odvážnom modeli, ktorý pripomínal skôr domáce oblečenie než outfit určený na večerné stretnutie. Obliekla si krátku saténovú košieľku, ktorá zvýraznila jej štíhlu postavu a dlhé nohy.
Celý look doplnila ľahkým saténovým župančekom Vyzerala akoby práve vyšla zo spálne a zabudla sa prezliecť. Aj keď sa môže zdať, že stavila predovšetkým na pohodlie, výsledný styling rozhodne neostal bez povšimnutia.
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