AKTUAĹNE Smrteľná nehoda na Záhorí: Po zrážke auta a motorky jeden mŕtvy! Cesta je uzavretá

MALACKY - Cesta medzi Malackami a Pernekom je po zrážke osobného auta a motorky uzavretá. Ako uviedla polícia, na mieste zomrela jedna osoba.
"Dopravní policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo na ceste č. 503 na km 63,5 za Malackami smerom na obec Pernek. Z doposiaľ nezistených príčin tam došlo k zrážke motorového vozidla zn. Mercedes a motocyklistu. V dôsledku dopravnej nehody prišlo k vznieteniu motorového vozidla a momentálne je celý úsek uzavretý. Vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol," informovali policajti.
"Viac informácií poskytneme, keď to situácia umožní. Vodičov žiadame o trpezlivosť a aby na cestu do Malaciek a Perneka využili alternatívne trasy," dodali.