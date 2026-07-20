Tréning? Cvičenie televíznej hviezdičky pripomínalo skôr erotické fotenie!

LOS ANGELES - Zdá sa, že Farrah Abraham sa pozornosti verejnosti len tak nevzdá. Jej cvičenie pripomínalo skôr erotické fotenie!
Americká televízna osobnosť Farrah Abraham (35) si išla zacvičiť na vonkajšie športovisko v Kalifornii. O spontánnu návštevu však zrejme nešlo, keďže na mieste nechýbal ani fotograf, ktorý zachytával každý jej pohyb pri cvičení. Na športovisko dorazila v mimoriadne odhaľujúcich bikinách, pričom vrchný diel jej počas pohybu robil menšie problémy a neustále sa posúval. Jej tréning pripomínal skôr erotické fotenie.
Farrah sa do povedomia verejnosti dostala už ako tínedžerka v relácii Tehotné v šestnástich, kde diváci sledovali jej cestu počas tehotenstva aj prvé obdobie po narodení dcéry. Dnes je matkou sedemnásťročnej Sophie. V posledných rokoch Abraham svoju popularitu buduje predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí a platformy OnlyFans, kde si získala početnú komunitu fanúšikov. Počas rokov zároveň výrazne zmenila svoj vzhľad. Viaceré estetické úpravy jej dodali úplne inú podobu než v časoch, keď ju preslávila televízia MTV.
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