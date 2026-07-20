Panika na kúpalisku: Osem ľudí sa otrávilo chlórom! Malé dieťa bojuje o život

RÍM - Pokojné popoludnie pri bazéne neďaleko Ríma sa zmenilo na boj o život. Po úniku toxických výparov chlóru skončilo v nemocnici osem ľudí vrátane piatich detí. Najvážnejší stav má päťročné dieťa, ktoré lekári previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti.
Päťročné dieťa bojuje o život
Veľký zásah záchranných zložiek si v nedeľu popoludní vyžiadal únik chlóru v športovom areáli v meste Mentana neďaleko talianskeho hlavného mesta Rím. Toxické výpary zasiahli návštevníkov bazéna, pričom osem ľudí museli previezť do nemocnice. Medzi zranenými je aj päť detí a jedno z nich bojuje o život.
O incidente informovali talianske úrady aj viaceré miestne médiá. Podľa prvotných zistení sa pri bazéne náhle začal šíriť chlórový plyn, ktorý u ľudí vyvolal silné pálenie očí, podráždenie dýchacích ciest, kašeľ a problémy s dýchaním.
Evakuovali desiatky ľudí
V čase incidentu sa v areáli nachádzalo približne 50 návštevníkov. Hasiči aj zdravotníci okamžite nariadili evakuáciu celého športového centra a uzavreli okolie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nebezpečných výparov.
Najvážnejšie následky utrpelo päťročné dieťa, ktoré záchranári v kritickom stave previezli do nemocnice Sant'Andrea v Ríme, píše The Sun. Ďalšie deti vo veku približne od 10 do 15 rokov a niekoľko dospelých skončili v nemocniciach s príznakmi otravy chlórom.
Vyšetrovatelia skúmajú príčinu
Podľa prvých informácií vyšetrovateľov mohol byť príčinou technický problém alebo únik chemikálií zo zariadenia určeného na dezinfekciu bazénovej vody. Definitívnu príčinu však určia až odborné expertízy.
Polícia spolu s hasičmi zabezpečila miesto udalosti a športový areál zostáva až do ukončenia vyšetrovania zatvorený. Talianske úrady preverujú, či boli pri prevádzke bazéna dodržané všetky bezpečnostné predpisy.
Chlór je pri nesprávnej manipulácii mimoriadne nebezpečný
Odborníci upozorňujú, že chlór je síce bežnou súčasťou úpravy bazénovej vody, no pri úniku vo vyšších koncentráciách môže predstavovať vážne riziko. Vdychovanie chlórového plynu môže spôsobiť silné podráždenie očí a dýchacích ciest, v závažných prípadoch aj opuch pľúc alebo zlyhanie dýchania.
Podobné nehody sú našťastie pomerne zriedkavé, no v minulosti sa už odohrali aj v ďalších európskych krajinách. Odborníci preto zdôrazňujú, že pri prevádzke bazénov je nevyhnutné pravidelne kontrolovať dávkovacie zariadenia a systémy na úpravu vody.
Stav dieťaťa zostáva kritický
Lekári zatiaľ neposkytli podrobnejšie informácie o zdravotnom stave päťročného pacienta. Ostatní hospitalizovaní utrpeli podľa doterajších správ ľahšie zranenia a ich stav je stabilizovaný.
Vyšetrovanie okolností nehody pokračuje a talianske úrady by mali v najbližších dňoch zverejniť výsledky prvých expertíz, ktoré objasnia, čo presne únik nebezpečného plynu spôsobilo.