ODVETA po nočných náletoch USA: Irán zaútočil kamikadze dronmi na americké základne!

TEHERÁN - Iránska armáda v nedeľu oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte v reakcii na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzitým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na islamskú republiku. Informovala o tom agentúra AFP.
Armáda Iránu vo vyhlásení podľa štátnej televízie uviedla, že uskutočnila „rozsiahle útoky kamikadze dronmi proti muničnému skladu ozbrojených síl USA na základni Camp Udairi“ a radarovým systémom na Leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte. Regionálne americké Centrálne velenie (CENTCOM) niekoľko hodín predtým oznámilo, že USA spustili nové letecké údery proti Iránu, aby „rýchlo potrestali“ jeho Revolučné gardy za útok v Jordánsku, pri ktorom v piatok zahynuli dvaja americkí vojaci.
Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv. V nedeľu ráno velenie informovalo, že ukončilo ôsmu noc úderov proti Iránu, počas ktorej zasiahlo sledovacie systémy a objekty protivzdušnej obrany iránskej armády pri pobreží krajiny, ako aj jednotky Revolučných gárd, ktoré útočili na amerických vojakov v Jordánsku.
Iránske médiá počas noci informovali o útokoch neďaleko mesta Sírík pri Hormuzskom prielive, ako aj na lokalitu pri meste Hádžiábád v rovnakej provincii Hormozgán. V provinčnej metropole Bandar Abbás bolo podľa tlačovej agentúry IRNA bolo počuť výbuchy, pričom štátna televízia priniesla správu o útoku neďaleko ostrova Kešm v Hormuzskom prielive.
Armáda USA spustila po zabití svojich vojakov nové útoky na Irán
Armáda Spojených štátov v noci na nedeľu oznámila, že spustila nové letecké údery proti Iránu, aby „rýchlo potrestala“ jeho Revolučné gardy za útok v Jordánsku, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci. Informuje o tom agentúra AP. Regionálne americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že cieľom úderov je tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv. Cez túto morskú úžinu prechádzala pred vojnou pätina svetových dodávok ropy.
Americká armáda v sobotu oznámila, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný. Podľa AP ide o prvé obete iránskych úderov z radov americkej armády od úvodných dní vojny na Blízkom východe.
Po piatkovom dronovom a raketovom útoku na jordánsku základňu previezli do nemocníc ďalších štyroch príslušníkov armády USA, neskôr ich však prepustili. Identitu obetí armáda zatiaľ nezverejnila. Od začiatku vojny zomrelo 16 amerických vojakov a 430 ďalších utrpelo zranenia, doplnila AP.