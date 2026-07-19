Koniec vyhadzovania oblečenia? EÚ zaviedla nové pravidlá pre veľké firmy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRUSEL - Veľké podniky v Európskej únii (EÚ) už nebudú môcť likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Príslušné nariadenie EÚ nadobudlo účinnosť v nedeľu. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali, namiesto toho, aby ho vyhodili. Informuje správa agentúry DPA.
Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený a nie je možné ho opätovne použiť alebo spracovať. Zničiť sa smú aj odevy a obuv, ktoré boli ponúknuté ako dar viacerým verejne prospešným organizáciám v EÚ, tie ho však neprijali v stanovenej lehote. Pre menšie podniky nadobudnú nové predpisy účinnosť neskôr.