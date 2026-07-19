PÁTRACIA AKCIA na vodnej nádrži: Muž si šiel zaplávať, na breh sa už nevrátil!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
LUČENEC - Na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese naďalej pátrajú po 67-ročnom mužovi. Bol si zaplávať, na breh sa už však nevrátil. Banskobystrická krajská polícia o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti.
Spresnila, že pátracia akcia trvá od soboty (18. 7.). „Po nezvestnom už pátrala hliadka obvodného oddelenia z Lučenca, hasiči i miestni rybári. V nedeľu sa do pátrania pripojili aj potápači z poriečneho oddelenia,“ objasnila.
Aj v súvislosti s týmto prípadom polícia občanom pripomína, aby pri vode dbali na svoju bezpečnosť. Nemajú preceňovať svoje plavecké schopnosti a vstupovať do vody majú len vtedy, ak sa zdravotne cítia v poriadku.