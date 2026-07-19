Dedina zažíva INVÁZIU záhadných ČERVOV: Sú takmer všade, obyvatelia opúšťajú svoje domovy!

MADRID - Obyvatelia malej dediny na severozápade Španielska prežívajú nepríjemné dni. Ulice, domy aj okolie obce zaplavili tisíce drobných čiernych červov, ktorých počet neustále rastie. Situácia je už natoľko vážna, že niektorí ľudia dočasne opustili svoje domovy a obávajú sa, že škodcovia čoskoro napadnú aj poľnohospodárske plochy.
Nezvyčajná invázia zasiahla osadu Folgueras de Cornás v autonómnom regióne Astúria. Podľa španielskeho portálu ABC sa červy objavili najskôr v okolí domov, no postupne sa rozšírili na cesty aj do ďalších častí obce. Obyvatelia hovoria o tisíckach jedincov, ktoré výrazne komplikujú každodenný život.
Situácia vyvoláva obavy aj medzi farmármi. Miestni sa boja, že sa červy rozšíria na okolité polia s kukuricou a trávnatými porastmi, čo by mohlo spôsobiť škody na úrode.
Dianie preniklo do politiky
Prípad sa medzičasom stal aj politickou témou. Poslanec Luis Venta Cueli ostro kritizoval regionálnu vládu vedenú prezidentom Adriánom Barbónom, ktorú obvinil z nedostatočnej reakcie.
„Ak vláda Adriána Barbóna nedokáže zvládnuť ani problém so škodcami, na čo vlastne slúži?“ vyhlásil politik podľa denníka El Mundo. Situáciu označil za neprijateľnú a upozornil, že nejde len o nepríjemnosť. „Hovoríme o pohrome, ktorá zaplavuje domácnosti, predstavuje vážny problém pre zdravie a kvalitu života obyvateľov a zároveň ohrozuje poľnohospodárske plodiny,“ zdôraznil.
Regionálna vláda však tvrdí, že situáciu monitoruje. Úrady uviedli, že o probléme vedia, obyvateľom poskytli odporúčania a vývoj invázie naďalej sledujú.
Niektorí obyvatelia navrhujú použiť pesticídy, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu červov. Ich nasadenie však podlieha osobitným povoleniam, takže okamžitý zásah nie je možný.
Pre Astúriu nejde o prvý podobný prípad. Pred dvoma rokmi región zasiahla invázia húseníc, ktoré ničili lúky aj obilniny. Miestni teraz dúfajú, že sa podarí čierne červy zastaviť skôr, než sa z nich stane dlhodobý problém.