Sexi krivky viac ako futbal na Svetovom pohári FIFA 2026: Dcéra nórskeho trénera rozbila INTERNETY svojou krásou

NEW YORK – Majstrovstvá sveta vo futbale píšu občas zaujímavé príbehy. O jeden z najprekvapivejších sa postarala dcéra trénera nórskej futbalovej reprezentácie. Nefandila na štadióne takmer vyzlečená, ani nerandí so žiadnym futbalistom. Napriek tomu sa stala medzi fanúšikmi futbalu virálnou. Ako je to možné?
Mnohých nórskych aj iných fanúšikov, ktorí sledujú Majstrovstvá sveta vo futbale 2026, prekvapila spočiatku takmer neznáma dcéra nórskeho trénera Stålea Solbakkena. Mnohých potešil moment, keď po pondelkovom (22. jún) víťazstve Nórska nad Senegalom 3:2 v New Yorku vybehla na štadión aj trénerova manželka Anniken a vrúcne sa objali.
Následne sa spustila veľká lavína vyhľadávania ďalších členov rodiny. Keď fanúšikovia narazili na ich dcéru Idu (22), najmä muži zostali doslova šokovaní.
Takto sa o rodine dozvedela verejnosť
Fifa cez oficiálnych kanál zverejnila video nórskeho trénera, ako po ukončení zápasu beží na tribúnu, kde padne do náručia manželky. Nórsko po víťazstve nad Senegalom postúpilo zo skupiny do ďalších vyraďovacích bojov. V rodnom jazyku k videu uviedla: "Nič lepšie sa už nemohol stať!"
Ida na profile okrem iného uvádza, že je študentkou druhého ročníka na medicíne a chce sa stať pôrodnou asistentkou.
Kásny vzťah s bratom
Ida má podľa profilu dlhoročného priateľa Tannisa, ktorý s azjavuje na niektorých jej fotkách. Okrem toho má aj brata Markusa, ktorý je profesionálnym futbalistom. Hrá za dánsky klub AGF Aarhus. Jeho tvár je známa aj pre fanúšikov AC Sparta Praha, kde tiež pôsobil. Podľa fotiek sú si so sestrou veľmi blízki.
Markusovi bola len nedávno diagnostikovańa roztrúsená skleróza (RS). Ide o chronické autoimunitné ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Imunitný systém napáda nervy v mozgu a mieche. On však všetkým odkazuje, že jeho karierú to nepoznačí. Dôkazom toho bolo, že jeho klub tohto roku vyhral dánsku ligu.
Otec takmer prišiel o život
Tréner nórskej futbalovej reprezentácie Ståle Solbakken hral futbal na pozícii záložníka a za reprezentáciu odohral 58 zápasov. V roku 2000 bol nútený zavesiť kopačky na klinec. Neskoro mu zistili srdcovú anomáliu, ktorá ho počas ligového zápasu takmer pripravila o život. Ako hráč sa už nikdy nevrátil.