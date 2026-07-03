Budúcnosť mierovej misie v Somálsku je ohrozená, USA stopnú podporu OSN

MOGADIŠU - Spojené štáty oznámili, že od začiatku budúceho roka zabránia OSN v podpore mierovej misie Africkej únie v Somálsku, informovala vo štvrtok s odvolaním sa na dva dokumenty agentúra Reuters. Tento krok podľa predstaviteľov zrejme povedie k ukončeniu činnosti samotnej misie.
Podporná a stabilizačná misia AÚ v Somálsku (AUSSOM) s takmer 12.000 vojakmi podporuje nestabilnú vládu v Mogadiše a pomáha jej bojovať proti militantnej skupine aš-Šabáb napojenej na teroristickú organizáciu al-Káida. Militanti sa po predchádzajúcich ofenzívach dostali do dosahu hlavného mesta a ovládajú rozsiahle vidiecke oblasti v južnej a strednej časti krajiny.
Operácia je vo veľkej miere závislá od logistickej podpory OSN, ako sú dodávky potravín, vody, paliva, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a preprava vojakov. Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sú však čoraz nespokojnejšie so somálskou vládou, ktorú sužujú politické spory a ktorá napriek dlhoročnej medzinárodnej podpore nedokázala poraziť povstalecké sily.
Washington prostredníctvom diplomatickej nóty z 1. júla informoval Africkú úniu, že po konci tohto roka už nebude podporovať úrad OSN v Somálsku, ktorý má celkový rozpočet vo výške približne pol miliardy dolárov. Rozpočet AUSSOM bol vlani na úrovni 190 miliónov dolárov, ale financovanie misie je neisté. USA už vlani zablokovali návrh na zmenu, v rámci ktorej by tri štvrtiny rozpočtu pokrývali prostriedky OSN.
Washington ostro kritizoval snahy somálskej vlády
Americká vláda podľa nóty nebude namietať proti tomu, aby Bezpečnostná rada OSN obnovila mandát misie Africkej únie, keď na to nastane čas, ale bude proti akémukoľvek predĺženiu, ktoré by zahŕňalo logistickú alebo operačnú podporu zo strany OSN. V nóte Washington podľa Reuters ostro kritizoval snahy somálskej vlády nastoliť v krajine poriadok.
„Napriek viac ako desaťročnej medzinárodnej podpore sa Somálsku nepodarilo udržať pokrok v boji proti aš-Šabáb, prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť ani uskutočniť zásadnú reformu bezpečnostného sektora,“ uvádza sa v texte dokumentu. Africká únia v liste adresovanom svojim členom informovala o rozhodnutí USA a varovala, že to bude mať výrazné dôsledky pre logistickú podporu a financovanie misie v Somálsku. Dvaja diplomati citovaní Reuters upozornili, že misia pravdepodobne nebude môcť pokračovať.