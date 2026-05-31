Palestínčan chcel preliezť bezpečnostný múr: Izraelské jednotky ho zabili

RAMALLÁH - Izraelské jednotky v nedeľu zastrelili Palestínčana, ktorý sa cez bezpečnostný múr oddeľujúci Izrael od Západného brehu Jordánu pokúsil dostať do Jeruzalema, uviedli palestínske úrady. Informuje správa agentúry AFP.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu uviedlo, že 26-ročného palestínskeho robotníka zabila izraelská armáda neďaleko mesta al-Ram severne od Jeruzalema. Jeden z príbuzných uviedol, že zosnulý sa spolu s niekoľkými ďalšími mužmi pokúsil preliezť múr v al-Rame, aby sa dostal do izraelského Tel Avivu a našiel si tam prácu.
Izraelskí bezpečnostní predstavitelia tvrdia, že značný počet Palestínčanov zo Západného brehu sa pokúša nelegálne vstúpiť do Izraela, často prelezením tzv. bezpečnostného múru. Podľa palestínskych predstaviteľov sú k tomu motivovaní najmä ekonomickými problémami a obmedzením pracovných povolení po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas v októbri 2023, ktorý viedol k vojne v Pásme Gazy.
Väčšinu z nich zadržali, zatiaľ čo niektorí zahynuli alebo utrpeli zranenia počas úteku pred izraelskými silami, uvádzajú palestínski predstavitelia. Mesto al-Ram oddeľuje od Jeruzalema časť bezpečnostnej bariéry obohnanej ostnatým drôtom, ktorú dal v roku 2002 postaviť Izrael po vypuknutí druhej intifády. Múr pretína mnohé časti Západného brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, a Palestínčania ju vnímajú ako zabratie územia a de facto hranicu, ktorá je podľa medzinárodného práva nelegálna. Tel Aviv udržiava prísne obmedzenia pohybu približne troch miliónov obyvateľov Západného brehu, ktorí potrebujú špeciálne povolenia na prechod cez kontrolné stanovištia do východného Jeruzalema a Izraela.