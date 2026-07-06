Katastrofa vo Venezuele: Zemetrasenia si vyžiadali už 3342 mŕtvych a tisíce nezvestných

CARACAS - Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň v stredu zasiahli sever Venezuely, vzrástol na 3342. S odvolaním sa na miestne úrady o tom dnes informujú tlačové agentúry. Predchádzajúca bilancia predstavovala 2954 mŕtvych.
Stúpajúce obete katastrofy
"Oficiálna bilancia z 5. júla je 3342 mŕtvych a 16.740 zranených," cituje z oznámenia vlády agentúra AFP. Úrady neuvádzajú žiadny oficiálny počet nezvestných, ale podľa Organizácie Spojených národov ich môže byť až 50.000. Niektoré odhady uvádzajú nižší počet, okolo 10.000 nezvestných. O strechu nad hlavou potom zostalo podľa agentúry Reuters 17.345 ľudí.
Na cintoríne La Esperanza v najhoršie zasiahnutom pobrežnom štáte La Guaira bolo pochovaných asi 159 neidentifikovaných obetí katastrofy v dlhom rade hrobov, zistili dnes reportéri AFP. Do ďalších 95 hrobov boli uložené telá ľudí, ktorých sa podarilo identifikovať. Hrobníci mechanickými medzitým bagre vyhľubovali ďalšie hroby.
Vláda čelí kritike
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová počas svojho dnešného príhovoru pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala postup vlády po ničivých zemetraseniach, mnohí ale vládne kroky kritizujú a mienia, že vláda reaguje pomaly a nedostatočne na vzniknutú humanitárnu katastrofu, poznamenala.
Sever Venezuely zasiahla v stredu 24. júna okolo 18.00 h miestneho času (o polnoci na štvrtok SELČ) krátko po sebe dve zemetrasenia o sile 7,5 a 7,2 stupňa. Podľa expertov na prírodné katastrofy zrejme potrvá niekoľko týždňov, kým bude zistený skutočný rozsah tragédie.