Takáč v Maďarsku: Krajiny V4 chcú spoločne presadzovať záujmy farmárov v EÚ

BUDAPEŠŤ - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sa v utorok v maďarskom Balatonfürede stretli v rozšírenom formáte spolu s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom a Slovinskom. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na tlačovej konferencii zdôraznil potrebu spoločného postupu pri reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Informuje správa odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
„Naše krajiny spája podobná štruktúra poľnohospodárstva, podobné prírodné podmienky aj rovnaké výzvy. Ak vystupujeme spoločne, máme v Európskej únii oveľa silnejší hlas pri presadzovaní záujmov našich poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov,“ povedal Takáč.
Účastníci rokovania, ktorého hostiteľom bol maďarský minister pôdohospodárstva a potravinárstva Szabolcs Bóna, prijali spoločné vyhlásenia. Prvé, ktoré podpísali ministri členských štátov V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska – spolu s predstaviteľmi Bulharska, Chorvátska a Rumunska, sa zameriava na efektívnejšie riadenie krízových situácií v pôdohospodárstve. Druhé spoločné vyhlásenie krajín V4, Chorvátska a Rumunska podporuje užšiu spoluprácu v oblasti biohospodárstva a spoločné riešenia extrémnych poveternostných javov, predovšetkým sucha.