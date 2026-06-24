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Maďarsko otvára archívy? Vláda predložila návrh na sprístupnenie spisov bývalých agentov tajných služieb

Maďarský premiér Péter Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Robert Hegedus/MTI)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu. Informoval o tom v stredu na Facebooku premiér Péter Magyar, píše o tom agentúra MTI.

„Predložili sme parlamentu návrh zákona o otvorení spisov agentov. Sľúbili sme, že to dotiahneme do konca. Týmto sme splatili desaťročia trvajúci dlh,“ napísal Magyar v stredu ráno v príspevku na Facebooku.

 
 

Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov.

Viac o téme: NávrhVládaSpisyAgentiSprístupnenieMaďarskoPéter Magyar
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