AKTUÁLNE Železničná doprava stojí po kontakte vlaku s poškodeným trakčným vedením

SENEC/SLÁDKOVIČOVO - Železničná doprava v úseku Senec - Sládkovičovo je prerušená. Okolo 10.00 h došlo pri prejazde súpravového vlaku bez cestujúcich ku kontaktu zberača s poškodeným trakčným vedením. Zberač sa následne odtrhol a pri udalosti sa poškodilo aj čelné sklo vozidla. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Rušňovodiča zasiahli črepiny z rozbitého skla. Na mieste ho ošetrila privolaná zdravotná záchranná služba.
ZSSK v dotknutom úseku zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu. Vlaky kategórie EC sú vedené odklonom po trase Galanta - Trnava - Bratislava. „Obnovenie dopravy závisí od rozsahu poškodenia trakčného vedenia a postupu opravných prác. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín,“ uviedla ZSSK.
Situáciu rieši ZSSK v súčinnosti so Železnicami SR, ktoré sú správcom železničnej infraštruktúry, a so záchrannými zložkami. Cestujúcim zároveň odporúča sledovať aktuálne informácie na komunikačných kanáloch ZSSK a pri cestovaní cez dotknutý úsek počítať s meškaniami a operatívnymi zmenami vo vedení vlakov.