V Poľsku sa zrazili dva vlaky: Na mieste sú zranení aj desiatky hasičov

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VARŠAVA - Pri obci Bialosliwie na západe Poľska sa vo štvrtok zrazili dva vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli dve osoby a úrady na miesto vyslali 16 hasičských tímov. Informuje agentúra Reuters.
K nehode podľa hasičov došlo krátko po 18.00 h. Pôvodné informácie naznačovali, že sa zrazil osobný vlak s nákladným. Úrady neskôr potvrdili, že oba vlaky boli osobné. Na záberoch bolo vidieť, že sa niektoré vagóny vykoľajili. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 200 ľudí. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. V oblasti dočasne pozastavili železničnú dopravu.