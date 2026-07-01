Republikáni menia tradíciu: Pred voľbami do Kongresu chystajú veľký zjazd

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Republikánska strana pred novembrovými voľbami do Kongresu USA usporiada stranícky zjazd. Ide o netradičný krok, keďže zjazdy oboch najväčších amerických strán sa zvyčajne konajú iba pred prezidentskými voľbami. Informuje o tom agentúra AFP.
„Bude to fantastické! Niečo také sa ešte nikdy neuskutočnilo a bude to naozaj historická udalosť,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Dallas sa 9. a 10. septembra stane centrom pozornosti, kde budeme oslavovať náš štát, naše úspechy a našu svetlú budúcnosť,“ dodal.
AFP pripomína, že Trump sa v uplynulom období čoraz viac sústredí na nadchádzajúce voľby do Kongresu, ktoré sa uskutočnia v polovici jeho funkčného obdobia (tzv. midterms). Vo voľbách sa rozhodne o všetkých kreslách v Snemovni reprezentantov a tretine mandátov v Senáte. V mnohých štátoch sa v ten istý deň konajú aj voľby guvernéra a ďalšie miestne voľby a referendá. Prezident Trump opakovane voličov upozorňuje, že ak republikáni prídu v komorách Kongresu o väčšinu, demokrati voči nemu po tretíkrát spustia proces ústavnej žaloby (impeachement).