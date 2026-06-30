Trump tlačí na predajcov benzínu: Žiada okamžité zníženie cien, inak im hrozia problémy

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva. Ak to nespravia, čakajú ich „veľké problémy“, uviedol na sieti Truth Social. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ceny ropy sa tento rok prudko zvýšili v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán následne v odvete podnikol vlastné útoky na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
„Predajcovia benzínu musia IHNEĎ znížiť ceny,“ vyhlásil Trump s tým, že v súčasnosti sú vraj privysoké vzhľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje 68 dolárov za barel a klesá. Zdôraznil, že nebude tolerovať „neprimerané zvyšovanie cien, ktoré je úplne nezákonné“.
„Ak to neurobia, čakajú ich veľké problémy!“ odkázal maloobchodníkom republikánsky prezident a vyzval ich, aby ceny znížili na približne 2,50 dolára za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň oznámil, že nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby preverilo ropné spoločnosti za to, že neznížili ceny benzínu na čerpacích staniciach v súlade s klesajúcimi cenami ropy. Tieto spoločnosti zároveň obvinil z okrádania zákazníkov.