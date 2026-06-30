Vysoké teploty vyzliekli známe Slovenky: Uff, pri pohľade na ich telá sa zapotíte znova!

Známe Slovenky (Zdroj: Instagram)
BRATISLAVA - Letné horúčavy vytiahli známe Slovenky k bazénom, na pláže aj slnečné terasy. Na sociálnych sieťach sa pochválili fotografiami v plavkách a odhalili svoje figúry. Pozrite sa, ktorým kráskam leto mimoriadne pristane.
Dara Rolins, speváčka
Dara Rolins (Zdroj: FB/Dara Rolins)
Karin Haydu, herečka
(Zdroj: Instagram)
Cynthia Tóthová, influencerka
(Zdroj: Instagram)
Natália Hatalová, speváčka
(Zdroj: Instagram)
Mersi, účastníčka Ruže pre nevestu
(Zdroj: Instagram)
Zuzana Plačková, podnikateľka
(Zdroj: Instagram)