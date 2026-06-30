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Vysoké teploty vyzliekli známe Slovenky: Uff, pri pohľade na ich telá sa zapotíte znova!

Známe Slovenky Zobraziť galériu (16)
Známe Slovenky (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Letné horúčavy vytiahli známe Slovenky k bazénom, na pláže aj slnečné terasy. Na sociálnych sieťach sa pochválili fotografiami v plavkách a odhalili svoje figúry. Pozrite sa, ktorým kráskam leto mimoriadne pristane.

Dara Rolins, speváčka

Dara Rolins
Zobraziť galériu (16)
Dara Rolins  (Zdroj: FB/Dara Rolins)

Karin Haydu, herečka

Vysoké teploty vyzliekli známe
Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram)

Cynthia Tóthová, influencerka

Vysoké teploty vyzliekli známe
Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram)

Natália Hatalová, speváčka

Vysoké teploty vyzliekli známe
Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram)

Mersi, účastníčka Ruže pre nevestu

Vysoké teploty vyzliekli známe
Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram)

Zuzana Plačková, podnikateľka

Vysoké teploty vyzliekli známe
Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram)

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