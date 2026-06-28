Trump mení vedenie ICE: Nový kandidát má takmer 30 rokov skúseností

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na post riaditeľa amerického Úradu pre imigráciu a colnú správu (ICE) nominuje Lancea Schroyera. Informovala o tom agentúra Reuters.
Trump v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že Schroyer má viac ako 29 rokov skúseností v oblasti vymáhania práva v Oklahome. Dodal, že Senát ho musí „OKAMŽITE potvrdiť – bez prieťahov.“ ICE už roky funguje pod vedením dočasne poverených riaditeľov. Riaditeľa potvrdeného Senátom nemá tento úrad od začiatku roka 2017.
Trump po nástupe do úradu v januári 2025 označil boj proti migrácii za jednu zo svojich hlavných priorít. Organizácie na ochranu ľudských práv však tvrdia, že vládne opatrenia porušujú občianske slobody a vytvárajú nebezpečné prostredie pre etnické menšiny. V Trumpovej politike sprísnenia kontroly prisťahovalectva prostredníctvom zadržiavania migrantov a deportácií hrá práve ICE kľúčovú úlohu.
S ICE sú však spojené aj masové protesty
S ICE sú však spojené aj masové protesty, ktoré boli reakciou na zastrelenie dvoch občanov USA - Alexa Prettiho a Reneé Goodovej - agentmi ICE v americkom štáte Minnesota.V samotných imigračných zadržovacích zariadeniach od začiatku Trumpovej kampane masových deportácií zomrelo už najmenej 50 ľudí.
Miera úmrtí v takýchto prípadoch sa od návratu Trumpa do Bieleho domu viac ako zdvojnásobila a podľa predbežných údajov do začiatku júna dosiahla pomer jedno úmrtie na 1630 zadržaných. Trump uviedol, že sprísnenie politiky má za cieľ obmedziť nelegálnu migráciu a posilniť vnútornú bezpečnosť.