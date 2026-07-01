Diplomacia v kríze: Irán sa nestretne s USA, Katar hrá kľúčovú rolu

DAUHÁ - Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysoko postavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí v utorok prileteli na rokovania do katarského Dauha. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na iránske ministerstvo zahraničia. Katar medzitým v utorok večer uviedol, že bude pokračovať v úlohe prostredníka pri vyjednávaní medzi USA a Iránom. Podľa Reuters súčasná situácia nesvedčí o dobrých vyhliadkach na dosiahnutie trvalého mieru medzi oboma znepriatelenými stranami.
Nejasné podmienky dohody
Iránski predstavitelia podľa Reuters tiež uviedli, že si obe strany musia ešte objasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred dvoma týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu.
V utorok pricestovali do Dauhy zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a zvláštny vyslanec Steve Witkoff na rokovaní, ktoré Biely dom označil za "rozhovory na vysokej úrovni". Irán aj hostiteľská krajina Katar však uviedli, že obaja vyslanci budú rokovať skôr len s prostredníkmi než priamo s Iráncami.
Napäté rokovania
O stretnutí na vysokej úrovni popri technických rokovaniach o napĺňaní memoranda o porozumení v pondelok informovali Trump aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. "Na nasledujúce dni nie je plánované žiadne stretnutie s americkou stranou na akejkoľvek úrovni," uviedol však v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí.
Katar sprostredkuje dialóg
Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sanie na stretnutí s Witkoffom a Rubiom potvrdil, že jeho krajina podporuje všetky línie rozhovorov medzi Iránom a USA vyplývajúce z uzavretého memoranda o porozumení. Oznámilo to v utorok večer katarské ministerstvo zahraničia bez toho, aby uviedlo konkrétne podrobnosti o obsahu rokovaní.
Posledný vývoj podľa Reuters naznačuje, že sa USA a Irán stále značne rozchádzajú v názoroch na kľúčové piliere pôvodného rámcového 14-bodového memoranda. To okrem iného požaduje, aby Irán umožnil voľnú plavbu Hormuzským prielivom výmenou za finančné stimuly, a stanovuje 60-dňovú lehotu na vyjednanie trvalej mierovej dohody.