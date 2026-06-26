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Trump pohrozil Európe tvrdým úderom: Chce zaviesť 100-percentné clá na všetok dovoz

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin))
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WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že uvalí stopercentné clo na všetok tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na firmy zo Spojených štátov. Nové clo by nahradilo všetky obchodné zmluvy s USA, napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Tvrdí, že o zavedení dane rokuje viacero európskych štátov.

Trump sa opakovane stavia proti snahám zdaniť alebo regulovať amerických technologických gigantov. Vlani pohrozil novými clami každej krajine, ktorá by k tomu pristúpila. V príspevku na svojej sociálnej sieti v auguste 2025 uviedol, že digitálne dane a regulácie sú všetky navrhnuté tak, aby poškodili alebo diskriminovali americké technológie, upozornila agentúra AP.

V najnovšom príspevku sa Trump zameral zvlášť na európske krajiny, ktoré podľa neho rokujú o bezprostrednom zavedení tejto dane pre americké firmy. Hrozba stopercentnej dane sa objavila pred Trumpovým termínom, do ktorého majú EÚ a USA schváliť dohodu o clách, ktorá obmedzuje clá na väčšinu vývozov z EÚ na 15 percent. Termín je 4. júl. Trump varoval, že nové clo bude mať prednosť pred akýmikoľvek obchodnými dohodami s USA, či už sú zavedené, podpísané, alebo nie.

EÚ ukončila obchodnú dohodu s USA v máji po mesiacoch diskusií v rámci únie. Digitálne dane však nie sú súčasťou dohody a zostávajú sporným bodom medzi USA a EÚ.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň vyhlásil, že Francúzsko sa nepodvolí tlaku Trumpa a nezruší daň z digitálnych služieb, ktorú už zaviedlo. Francúzsko uplatňuje od roku 2019 daň tri percentá z výnosov z digitálnych služieb, ktoré dosahujú spoločnosti s tržbami v krajine nad 25 miliónov eur a celosvetovými tržbami nad 750 miliónov eur.

Daň z digitálnych služieb je zameraná na nadnárodné technologické korporácie. Cieľom je zdaniť výnosy, ktoré tieto firmy generujú v danej krajine prostredníctvom poskytovania digitálnych služieb. Spravidla sa vzťahuje na najväčších globálnych technologických gigantov, ktorých celkové ročné výnosy presahujú mnohomiliónové sumy a ktoré majú zároveň vysoké výnosy v danej krajine.

Viac o téme: USADonald Trump100% clo Daň z digitálnych služieb
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