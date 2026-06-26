Prímerie v ohrození? Trump obvinil Irán z útoku na nákladnú loď v Hormuzskom prielive

WASHINGTON - Útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive dnes americký prezident Donald Trump označil za hlúpe porušenie prímeria zo strany Iránu. V príspevku na sieti Truth Social šéf Bieleho domu nenapísal, kedy sa útok stal, jeho opis sa ale podobá informáciám známym o štvrtkovom incidente. Obnovenie plavby v Hormuzskom prielive je jedným z bodov júnového memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Trump napísal, že Irán zaútočil na loď štyrmi dronmi, pričom tri z nich zničili americké sily. Plavidlo, ktoré prezident označil za "veľmi nákladnú prepravnú loď", však jeden dron zasiahol. "Samozrejme, ide o hlúpe porušenie dohody o prímerí," uviedol Trump. Irán sa k útoku priamo neprihlásil. Jeho úrad pre plavbu Hormuzským prielivom však po incidente uviedol, že nemôže zaručiť bezpečnosť lodí plaviacich sa mimo dohodnutých časov a mimo vytýčených koridorov.
Podľa britskej agentúry UKMTO, ktorá o zasiahnutí lode neznámym projektilom vo štvrtok informovala, sa incident stal neďaleko ománskych brehov. Incident vyvolal obavy o bezpečnosť plavby po tejto námornej trase. To viedlo Medzinárodnú námornú organizáciu k pozastaveniu jej programu, ktorý uľahčuje odplutie lodí uviaznutých v oblasti kvôli vojne medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom.
Podľa údajov platformy Kpler, ktorú cituje agentúra AFP, prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive vo štvrtok v porovnaní so stredou klesla. Stredajší údaj bol najvyšší od začiatku vojny. Väčšina lodí na plavbu využila takzvaný ománsky koridor. Dohoda medzi USA a Iránom počíta s obnovením plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetovú prepravu ropy a plynu. Faktické zastavenie prevádzky na začiatku marca kvôli vojne medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom malo silný vplyv na ceny komodít na svetových trhoch.