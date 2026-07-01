Premena sexbomby Sharon Stone: Nezľaknite sa!

LOS ANGELES - Legendárna hollywoodska kráska Sharon Stone poriadne prekvapila. Sexsymbol 90. rokov sa po 33 rokoch vrátila na mólo, no fanúšikovia ju takmer nespoznali.
Hollywoodska legenda Sharon Stone opäť dokázala, že vie prekvapiť. Herečka, ktorú si fanúšikovia po celom svete spájajú s ikonickou krásou a zvodnosťou, sa po viac ako troch desaťročiach vrátila na mólo. Zahviezdila na prehliadke značky Vetements počas Parížskeho týždňa módy. Mnohí ju na prvý pohľad dokonca nespoznali.
Namiesto elegantných šiat či rafinovaných modelov, v ktorých ju verejnosť vídala celé roky, stavila na odvážny pánsky štýl. Na mólo vyšla v predimenzovanom bielom saku s výraznými ramenami. Pod sakom mala voľnú čiernu košeľu doplnenú saténovou kravatou uviazanou netradičným spôsobom. Celý outfit doplnili výrazné latexové čižmy nad kolená, ktoré dodali modelu futuristický a provokatívny nádych.
Najväčší šok však prišiel pri pohľade na jej tvár. Vizážisti jej vytvorili make-up s intenzívnymi ružovo-fialovými tieňmi okolo očí a tmavo zvýraznenými perami. Výsledok pôsobil až priam divadelne a pripomínal ikonický „heroin chic“ štýl z 90. rokov. S uhladeným mikádom, prenikavým pohľadom a prísnym výrazom pôsobila Sharon Stone chladne.