Ako po daždi rozhodne nerastie: Viete, kde kúpite slovenskú hlivu?

Jej pestovanie nie je jednoduché, okrem znalostí si vyžaduje aj trochu šťastia. Hliva je totiž veľmi citlivá plodina, ktorá potrebuje správnu teplotu aj vlhkosť vzduchu a jej úroda sa nikdy nedá dopredu naplánovať. Ak ste práve dostali chuť na hlivový perkelt alebo praženicu, máme pre vás tip. Čerstvú a slovenskú hlivu nájdete aj v známom reťazci.
Príbeh rodinného podniku sa začal písať v roku 1974, keď sa starý otec Martina Bartaloša, konateľa spoločnosti Mykopesta, rozhodol premeniť záľubu v hubárčení na skutočné podnikanie. Postupne sa k nemu pridali aj ďalší členovia rodiny a dnes vedie firmu už tretia generácia. Kým jeho rovesníci trávili letné prázdniny na bicykli alebo pri počítači, Martin už ako dieťa chodieval pomáhať s hubami. Najprv len pozoroval, neskôr sa pri zbere a triedení sám učil, ako sa o citlivú plodinu starať. Martin sa so svojím starým otcom stále občas poradí, pestovanie hlivy je totiž mimoriadne citlivá záležitosť.
„Hliva potrebuje správnu teplotu aj vlhkosť vzduchu a jej úroda sa nikdy nedá dopredu naplánovať. Pestuje sa v uzavretých halách a keď sa vonku výraznejšie zmení počasie, hliva rodí menej, prípadne viac, než sme očakávali,“ hovorí skúsený pestovateľ.
Extra krehká balíková zásielka
Možno vás to prekvapí, no hliva ustricová, na ktorú sa rodina dnes sústreďuje, nerastie na poli ani v skleníku. V skutočnosti vyrastá z balíkov slameného substrátu prerasteného mycéliom, teda podhubím. Hoci celý proces prebieha v uzavretých a klimatizovaných halách, výsledok nikdy nie je úplne v rukách pestovateľa. Stačí, že vonku udrú silné mrazy alebo naopak tropické horúčavy, a úroda sa môže prepadnúť aj o desiatky percent. Mladý pestovateľ si pamätá zimu, keď im mrazy zničili väčšinu plánovanej produkcie a vypestovali iba zlomok toho, s čím počítali. „Pestovanie hlivy je skrátka lotéria – nikdy sa nedá presne odhadnúť, koľko sa jej v danom týždni urodí,“ dodáva.
Rodinná firma ročne dopestuje približne 230 ton hlivy ustricovej, čím sa zaraďuje medzi najväčších domácich pestovateľov tejto plodiny na Slovensku. Pri zbere sa nezaobídu bez ľudských rúk – stroje by krehké plodnice mohli poškodiť, a tak ich pracovníci odtrhávajú a triedia ručne. Skúsený zamestnanec dokáže za deň pozbierať približne jeden a pol tony úrody.
Huby majú v tejto rodine prednosť
Hliva si vyžaduje pozornosť pestovateľov nepretržite, doslova 365 dní v roku, a ak je prestupný, aj 366. Stačí výpadok elektriny alebo pokazená baliaca linka a hrozí, že prídu o časť úrody. V rodine sa preto musia vždy vedieť zastúpiť a spoločne nemôžu ísť ani na dovolenku.
S čím však v Mykopeste problémy nemajú, sú nové technológie. Vďaka nim zautomatizovali baliacu linku, ktorá zamestnancom ušetrí čas a takisto zabezpečuje rýchlejšiu cestu húb do našich domácností. S modernizáciou im veľmi pomohol Kaufland. Reťazec dlhodobo komunikuje podporu slovenských dodávateľov, preto sa ho farma pred niekoľkými rokmi rozhodla osloviť na spoluprácu a tá sa stala pre rodinu Martina Bartaloša kľúčová. „S pomocou Kauflandu sa nám podarilo našu firmu modernizovať. Vyprodukujeme viac a hliva sa rýchlejšie dostáva do predaja, čo je veľkým benefitom nielen pre nás, ale aj pre zákazníkov. Pri hubách totiž platí, že čím skôr sa po zbere ocitnú na pultoch, tým lepšie,“ vysvetľuje M. Bartaloš. Väčšina hlivy ustricovej, ktorá sa urodí vo Vysokej nad Moravou, končí v predajniach Kauflandu. „Len počas minulého roka sme do predaja zaradili vyše 180 ton hlivy ustricovej od pestovateľa Mykopesta, ktorý dlhodobo patrí medzi našich dodávateľov,“ zdôrazňuje Ľuba Barošová, vedúca nákupu ovocia a zeleniny spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Partnerstvo, ktoré pomáha rásť
Príbeh Mykopesty ukazuje, že aj farma z malej obce na Záhorí môže postupne vyrásť na popredného slovenského dodávateľa, najmä pokiaľ sa pri tom môže oprieť o partnera, ktorému vie dôverovať. A nie je jediný. Len v roku 2025 ponúkol Kaufland zákazníkom viac ako 56-tisíc ton ovocia a zeleniny, ktoré sa urodili na našich poliach či v skleníkoch, umožňuje im tak rásť, zvyšovať produkciu a prinášať na náš trh viac lokálnych potravín „Záleží nám na tom, aby v našich predajniach zákazníci našli široký výber slovenského ovocia a zeleniny. Výhodou domácej produkcie je, že nemusí cestovať stovky kilometrov a na pulty sa dostane čerstvá často už na druhý deň po zbere,“ dodáva na záver Ľuba Barošová.
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