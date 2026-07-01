Gregorovú neodradia ani zdravotné ťažkosti: Na párty... Och, čo sa jej stalo?!

RAJKA - Ani opuchnutá noha ju neodradila od stretnutia s kolegami. Hana Gregorová síce pre zdravotné ťažkosti absolvovala röntgen, no večernú párty hercov zo seriálu Sľub si napokon nenechala ujsť.
Hana Gregorová aj vo vyššom veku dokazuje, že energia a pracovné nasadenie jej rozhodne nechýbajú. Obľúbená herečka je stále aktívna pred televíznymi kamerami a diváci ju v minulosti mohli vidieť aj na tanečnom parkete šou Let’s Dance. Ani mimo pracovných povinností nezaháľa – vo voľnom čase sa s obľubou venuje pečeniu a svojimi domácimi dobrotami pravidelne poteší kolegov. Inak tomu nebolo ani v deň, keď sa chystala na nakrúcanie seriálu Sľub.
Pre štáb a hercov pripravila rôzne pochúťky, ktoré chcela priniesť do ateliéru. Plány sa však nečakane zmenili, keď bolo nakrúcanie na poslednú chvíľu zrušené. Večerné stretnutie hercov a tvorcov seriálu na lodi však zostalo v programe, a tak sa Gregorová rozhodla, že o svoje dobroty kolegov nepripraví. Celú situáciu navyše komplikovali zdravotné ťažkosti. Herečku totiž trápila opuchnutá noha, no ani to ju neodradilo od toho, aby sa zúčastnila spoločného večera. Ako sama priznala, najskôr ju kolegyne prinútili absolvovať vyšetrenie na röntgene a až potom sa mohla pripojiť k ostatným.
„Ako som povedala, aj s opuchnutou nohou som sa odviezla do ateliéru. Netušila som však, že dnes sa celé nakrúcanie zrušilo. Nezrušila sa však večerná sľubácka párty na lodi na Dunaji. Miška a Nikolka, ktoré ma donútili ísť s opuchnutou nohou na röntgen, vzali moje ‚mňamky‘ na loď. Bolo tam jedla až-až, ale moje sa zjedlo všetko. Takže aj s bandážou som tam musela byť a bolo to úžasné. Taký rodinný večierok. A divákom Sľubu môžem prezradiť iba: ‚Tešte sa na jeseň, karty sú dokonale pomiešané!‘“ odkázala.
Zdá sa, že ani zdravotné komplikácie Gregorovej nezabránia užívať si chvíle s kolegami. Navyše fanúšikov navnadila na pokračovanie seriálu, keď naznačila, že nové epizódy prinesú poriadne prekvapenia a nečakané zvraty.
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