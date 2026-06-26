Šokujúci krok známej krásky: Chce si dať odstrániť silikóny!

PRAHA - Kedysi túžila po väčšom dekolte, dnes uvažuje presne opačne. Kateřina Klinderová alias Kundosaki otvorene priznala, že si chce dať odstrániť silikónové implantáty.
Umelé prsia patria už dlhé roky medzi najvyhľadávanejšie estetické zákroky. Mnohé ženy sa pre zväčšenie pŕs rozhodujú preto, že túžia po plnšom dekolte, chcú zlepšiť proporcie svojej postavy alebo získať späť sebavedomie po tehotenstve, dojčení či výraznom schudnutí. Dôvody sú rôzne a pre každú ženu veľmi osobné.
Rovnako prirodzené je však aj opačné rozhodnutie. Čoraz viac žien po rokoch dospeje k záveru, že prsné implantáty už nechcú. Niekedy za tým stoja zdravotné komplikácie či obavy z dlhodobého nosenia implantátov, inokedy jednoducho zmena životného štýlu, hodnôt alebo pohľadu na vlastné telo.
Trend odstraňovania silikónových implantátov v posledných rokoch naberá na popularite a otvorene o ňom hovoria aj viaceré známe osobnosti. Najnovšie sa k nim pridala aj česká influencerka a modelka Kateřina Klinderová, známa pod prezývkou Kundosaki.
V podcaste Zpusy club prezradila, že sa rozhodla pre explantáciu, teda odstránenie silikónových implantátov. Ako sama priznala, nejde o impulzívne rozhodnutie, ale o výsledok osobného vývoja a zmeneného pohľadu na samu seba. „Ja si ich chcem odstrániť. Zistila som, že tie prsia ma vôbec nedefinujú. Ja už som sama za seba v pohode. Možno je ten čas, keď som začala prijímať svoje ženstvo,” priznala otvorene.
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