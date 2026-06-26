Šéfka úradu, ktorý chceli nedávno rušiť, je v ŠOKU: Ráno si na aute našla uvoľnené kolesá!

BRATISLAVA - Na aute predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzany Dlugošovej boli v piatok ráno uvoľnené kolesá. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Informovala riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Mária Hunková.
„O motívoch tohto konania nechceme špekulovať - ich objasnenie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Jedno je však isté: ide o konanie, ktoré je absolútne neprijateľné. Uvoľnené kolesá na vozidle nie sú vandalizmom ani ‚nevydareným žartom‘,“ skonštatovala Hunková. Ide podľa nej o zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre Dlugošovú, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky.
„Veríme, že polícia tento prípad dôsledne vyšetrí a zodpovednosť bude vyvodená voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách,“ dodala Hunková.