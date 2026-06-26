Prečo môže byť extrémne teplo až smrteľne nebezpečné? Odborníci varujú

ŽENEVA - Intenzívne horúčavy, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, sa rýchlo môžu stať otázkou života a smrti pre najzraniteľnejších členov spoločnosti, varovala v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Píše o tom agentúra AFP.
„Nadchádzajúce dni predstavujú závažné zdravotné riziko,“ upozornila Mary Frielová, predstaviteľka IFRC pre klimatickú politiku. „Pre tisíce ľudí v celej Európe sa extrémne teploty môžu rýchlo stať otázkou života a smrti, ak sa neprijmú opatrenia... IFRC naliehavo vyzýva ľudí, aby túto vlnu horúčav brali vážne a dávali pozor na tých, ktorí sú najviac ohrození, aby zachránili životy,“ dodala Frielová.
Ohrozené skupiny
„Najextrémnejšie dôsledky“ podľa nej pociťujú zraniteľné skupiny, medzi ktoré patria starší ľudia, deti, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami, osoby pracujúci vonku a bezdomovci. Federácia vyzvala Európanov, aby sledovali výstrahy pred horúčavami, riadili sa odporúčaniam miestnych úradov a starali sa o tých, ktorí môžu byť vystavení väčšiemu riziku. „Včasné konanie zachraňuje životy a vyzývame všetkých, aby konali,“ dodala Frielová.
Skrytá hrozba vnútri
IFRC upozornila nielen na vplyv extrémne vysokých teplôt vonku, ale aj vplyv obrovského tepla vnútri. „Teplo v interiéroch je často skrytou hrozbou, najmä pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a zdravotnými problémami,“ vysvetlila Frielová. Teplotný stres, najmä pre takéto skupiny, bol podľa nej „smrteľným, často tichým a neviditeľným zabijakom“.
Rastúca klimatická hrozba
Výstrahy pred vysokými teplotami vydalo viacero krajín Európy vrátane Británie, Francúzska, Talianska či Španielska. Francúzsko v noci na utorok zaznamenalo najteplejšiu noc od začiatku meraní. Podľa vedcov sú opakujúce sa vlny horúčav jasným znakom globálneho otepľovania a v dôsledku spaľovania fosílnych palív budú čoraz častejšie, dlhšie a intenzívnejšie. Na klimatické zmeny poukázala aj Frielová. Spolu s extrémnymi horúčavami sa podľa jej slov stávajú významným rizikom pre verejné zdravie a „jednou z kľúčových humanitárnych výziev našej doby“.